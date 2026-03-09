TENDANCES
Business Tech

Rachat de SFR : Bouygues Telecom essaie de rassurer pour les emplois

2 min.
9 Mar. 2026 • 14:10
0

Le projet de rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom pour 17 milliards d’euros cristallise les tensions sociales. Alors que la CFDT alerte sur une potentielle « casse sociale », le directeur général de Bouygues Telecom, Olivier Roussat, essaie de rassurer. le défi est de garder tous les employés ou du moins un maximum.

SFR Bouygues Telecoms Logo

Qu’en sera-t-il des emplois avec le rachat de SFR ?

« Le paradoxe que nous avons n’est pas de savoir comment traiter d’éventuels départs de collaborateurs, c’est comment garder les collaborateurs », a-t-il déclaré sur France Inter au cours de l’émission On n’arrête pas l’éco. Il précise qu’il s’agit d’un processus qui « se termine dans cinq ans » et dont l’enjeu premier est de s’assurer que « l’opérateur SFR en tant que tel va vraiment continuer pendant pas mal d’années ».

La CFDT ne partage pas cet optimisme. Olivier Lelong, délégué syndical central CFDT à SFR, chiffre le risque à 8 000 suppressions de postes si aucune mesure n’est prise. La secrétaire générale du syndicat, Marylise Léon, réclame une « négociation tripartite » entre l’État, les opérateurs et les organisations syndicales. « Il est hors de question que cette opération soit synonyme de casse sociale. C’est aujourd’hui qu’il faut se mettre autour de la table pour anticiper les impacts sociaux », a-t-elle déclaré à franceinfo.

Sur le calendrier, Roussat détaille un processus en deux phases. Il déclare : « Si nous arrivions à obtenir un accord du vendeur et que l’on trouve un deal avec lui, on rentrera dans une période d’analyse des autorités de la concurrence qui durera à peu près 12-18 mois. Ensuite, on rentrera dans une phase dans laquelle on devra réaliser le découpage de l’opérateur SFR pour que chacun récupère le morceau qu’il souhaite acheter. Ca reprend à peu près 30 mois », a détaillé le dirigeant à propos du processus en cours ».

Signaler une erreur dans le texte

