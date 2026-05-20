Google vous permet de créer une application avec l’IA en quelques minutes

Google ajoute à son outil AI Studio depuis le Web de nouvelles capacités de création native d’applications Android, avec l’objectif de réaliser en quelques minutes un travail qui demandait jusqu’ici des semaines de préparation et de développement. L’annonce faite à la conférence I/O 2026 vise autant les développeurs qui veulent prototyper vite que les utilisateurs non techniques attirés par une approche beaucoup plus accessible.

Développer une application Android avec un prompt

L’idée est de faire entrer le développement Android dans la logique du vibe-coding depuis le navigateur. Google explique que les applications générées avec son intelligence artificielle via un prompt s’appuient sur le langage de programmation Kotlin et Jetpack Compose, avec une prise en charge de fonctions matérielles comme le GPS, le Bluetooth ou le NFC. Cette évolution prolonge l’intégration plus ancienne de Gemini dans Android Studio, mais elle déplace désormais une partie du travail directement vers une interface Web.

Le positionnement est large. Google estime que ces nouvelles fonctions peuvent servir aussi bien à un développeur chevronné qui veut tester rapidement une idée qu’à un débutant. Les cas d’usage mis en avant vont des petits utilitaires personnels aux applications sociales simples, en passant par des expériences connectées au matériel ou centrées sur l’IA.

Pour l’instant, ces créations restent limitées à un usage personnel. Google précise que la publication pour la famille et les amis n’est pas encore disponible, mais figure déjà sur la feuille de route.

AI Studio intègre un émulateur Android directement dans le navigateur pour prévisualiser et manipuler l’application pendant sa création. Une fois ce premier test effectué, l’installation sur un smartphone Android peut se faire via un câble USB et Android Debug Bridge (adb) qui est intégré.

Google veut aussi éviter que ces projets restent bloqués à l’étape du prototype. AI Studio peut automatiquement créer la fiche de l’application, préparer le bundle et l’envoyer sur la Google Play Console. Cela permet de continuer à modifier l’application tout en la mettant à jour sur les appareils de test.

Gemini doit aussi aider à découvrir les applications

L’autre volet de l’annonce concerne la visibilité. Google dit que les utilisateurs pourront s’appuyer sur Gemini pour trouver les applications dont ils ont besoin, à la fois sur le Play Store et sur le Web, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de découverte pour les développeurs.

Ce mouvement pourrait aller plus loin à terme. Google explique qu’un projet pourra être repris dans Android Studio via un fichier ZIP, puis exporté directement vers GitHub, avant d’accueillir plus tard des intégrations Firebase comme Firestore, Firebase Auth ou Firebase App Check. En arrière-plan, l’entreprise dévoile surtout un écosystème où les applications ne seraient plus trouvées seulement via le Play Store, mais aussi par l’intermédiaire de Gemini et du réseau proche de chaque utilisateur.