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Instagram lance Instants, une application qui copie encore Snapchat

3 min.
27 Avr. 2026 • 14:10
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Instagram teste Instants, une application autonome centrée sur l’envoi de photos et vidéos éphémères entre proches. Déployée pour l’instant en Italie et en Espagne, elle isole un usage déjà présent dans Instagram pour pousser des échanges plus rapides, plus privés et beaucoup moins retouchés. C’est aussi très inspiré de Snapchat.

Instagram Instants Application

L’application Instants repose sur une mécanique simple : prendre une photo ou une vidéo dans l’application, l’envoyer à ses abonnés mutuels ou à ses amis proches, puis laisser ce contenu accessible pendant 24 heures avec une seule consultation possible sur cette période. C’est est déjà disponible sur iOS et Android, mais aucun lancement en France (ou dans les autres pays) ni une version Web sur ordinateur n’ont été annoncés pour le moment.

Le point le plus marquant n’est pas seulement le format éphémère. Instagram choisit ici de sortir une fonction de son application principale pour en faire un service dédié, alors qu’une version proche existait déjà dans les messages sous le nom Shots, ensuite rebaptisé Instants.

Ce recentrage passe aussi par des limites très assumées. Les fonctions d’édition ont été réduites au minimum, avec la possibilité d’ajouter du texte, mais sans autre modification de l’image ou de la vidéo.

Instagram résume cette intention avec une formule simple. Un porte-parole explique que l’application doit « donner aux gens des moyens moins intimidants d’entrer en contact avec leurs amis ».

Meta relance le terrain des échanges spontanés

Instants rappelle directement les usages popularisés par Snapchat et BeReal. Meta, propriétaire d’Instagram, ne cache pas l’objectif : remettre l’accent sur des publications immédiates, peu travaillées et liées à un cercle restreint plutôt qu’à une diffusion large.

L’application reste toutefois attachée au compte Instagram de l’utilisateur. Meta précise qu’il est possible de choisir si ces contenus éphémères sont partagés et consultés depuis l’application autonome ou depuis la plateforme Instagram.

Le slogan « la vraie vie, en un clin d’œil » va dans le même sens. Instagram cherche à valoriser des contenus plus bruts et plus spontanés, dans la continuité d’une ligne déjà défendue par son patron Adam Mosseri autour d’un usage jugé plus authentique.

Pour l’instant, Meta avance sans calendrier élargi. Instagram indique explorer plusieurs versions d’Instants afin de voir ce que les utilisateurs apprécient le plus, ce qui confirme que l’application est encore traitée comme un test plutôt que comme un lancement global.

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