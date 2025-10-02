Instagram assure ne pas vous écouter via le micro de votre téléphone

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a formellement démenti la rumeur persistante selon laquelle le réseau social écouterait les conversations de ses utilisateurs pour affiner son ciblage publicitaire. Pourtant, cette communication intervient au moment même où Meta annonce une nouvelle méthode de collecte de données avec ses produits d’intelligence artificielle.

La sensation d’être espionné : Instagram dément

De nombreux utilisateurs ont déjà vécu cette expérience : voir apparaître dans leur fil Instagram (ou un autre réseau social) une publicité pour un produit juste après en avoir discuté avec un proche, ou même simplement après y avoir pensé. Cette précision quasi divinatoire alimente depuis des années la théorie selon laquelle Meta activerait secrètement le micro des téléphones.

Face à cette suspicion, Adam Mosseri a réitéré la position de l’entreprise : une telle pratique constituerait une « violation flagrante de la vie privée ». Il avance des arguments techniques pour contrer cette idée. Il explique que l’activation du micro serait visible via un indicateur lumineux sur l’écran du téléphone et aurait un impact négatif sur l’autonomie, des signes qui ne tromperaient pas l’utilisateur.

Les véritables rouages du ciblage publicitaire

Alors, comment expliquer la pertinence déconcertante des publicités ? Le patron d’Instagram affirme que cela s’explique par la puissance des algorithmes de Meta. Le système s’appuie d’abord sur les informations partagées par les annonceurs eux-mêmes, qui transmettent à la plateforme des données sur les visiteurs de leurs sites Web.

Ensuite, Meta utilise des modèles d’audiences similaires. La plateforme analyse vos centres d’intérêt et vous propose des publicités qui ont plu à d’autres utilisateurs ayant un profil semblable au vôtre. C’est cette technologie algorithmique, véritable machine à imprimer de l’argent, qui explique le succès du modèle économique de l’entreprise.

Adam Mosseri ajoute qu’il ne faut pas sous-estimer le facteur psychologique. « Vous avez peut-être vu cette publicité avant d’avoir la conversation sans vous en rendre compte », explique-t-il. « Nous faisons défiler rapidement. Nous passons rapidement devant les publicités. Et parfois, vous internalisez une partie de cela et cela affecte ce dont vous parlez plus tard ».

L’IA, la nouvelle frontière de la collecte de données

L’ironie ici réside dans son timing. Elle coïncide avec l’annonce par Meta d’une évolution majeure de sa stratégie publicitaire. Prochainement, l’entreprise exploitera les données issues des interactions des utilisateurs avec ses nouveaux produits d’intelligence artificielle pour affiner encore davantage le ciblage sur l’ensemble de ses applications.

En d’autres termes, si Meta n’avait pas besoin d’enregistrer les conversations pour son ciblage, l’entreprise en aura encore moins besoin à l’avenir. Elle disposera d’une nouvelle source d’information potentiellement bien plus riche sur les intentions et les intérêts de ses utilisateurs. Le point « positif » est que cela ne concernera pas l’Europe… au lancement du moins.