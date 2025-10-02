TENDANCES
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Instagram teste d’afficher par défaut les Reels pour copier TikTok
Apps Mobiles et Tablettes

Instagram teste d’afficher par défaut les Reels pour copier TikTok

2 Oct. 2025 • 14:10
2

Instagram envisage une modification radicale de son application en testant un nouvel onglet d’accueil entièrement centré sur les Reels, à savoir les courtes vidéos verticales qui viennent copier TikTok. Annoncé par le patron d’Instagram, Adam Mosseri, ce test mené en Inde pourrait marquer une nouvelle étape dans la priorisation du format vidéo.

Instagram Reels Onglet Amis

Une page d’accueil pensée pour les vidéos Reels

Dans cette version en test, l’agencement de la barre de navigation est repensé : les Reels deviennent le premier onglet, suivis par les messages privés. L’écran d’accueil conserve la liste horizontale des Stories en haut, mais dès que l’utilisateur commence à faire défiler la page, l’interface bascule vers un flux de vidéos en plein écran, identique à l’onglet Reels que nous connaissons aujourd’hui.

Selon Adam Mosseri, les photos des comptes suivis continueront d’apparaître dans ce flux. Cependant, la vidéo de présentation ne montre pas de quelle manière elles seront intégrées dans cette nouvelle expérience dominée par la vidéo verticale.

Ce changement s’inscrit dans une logique de croissance. Adam Mosseri a justifié cette exploration en expliquant que les Reels et les messages privés ont été les principaux moteurs de développement d’Instagram au cours des dernières années. L’entreprise cherche donc à capitaliser sur ces formats pour renforcer l’engagement des utilisateurs.

Cette orientation, qui est identique à celle de TikTok, n’est pas totalement nouvelle. L’application Instagram pour iPad, disponible depuis peu, a déjà adopté une approche similaire, en s’ouvrant directement sur les Reels. Meta avait alors expliqué avoir conçu cette expérience « pour refléter la façon dont les gens utilisent les grands écrans aujourd’hui — pour un divertissement passif ». Le test actuel sur smartphone indique que cette vision pourrait bientôt s’étendre à tous les appareils.

Signaler une erreur dans le texte

