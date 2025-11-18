TENDANCES
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 novembre
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 novembre

18 Nov. 2025 • 19:47
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • PC Portable 13.6″ Apple MacBook Air – M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, QWERTY à 839,99€ au lieu de 956,46€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 779€ sur @Amazon
  • Bose Barre de Son Intelligente Dolby Atmos Smart Sound bar à 349€ au lieu de 497,57€ sur @Amazon
  • [Clients Red SFR] Smartphone iPhone 17 Pro – 256Go (via 100€ d’ODR et 150€ bonus reprise) à 1029€ sur @RED by SFR
  • Clavier sans fil Logitech MX Keys S – Rétroéclairage Intelligent, Bluetooth/Bolt, Graphite (AZERTY) à 69,99€ au lieu de 79,99€ sur @Boulanger
  • Carte mère Gigabyte X870 AM5 A ELITE WF7 ICE à 229,99€ au lieu de 279,99€ sur @Grosbill
  • SSD Crucial P310 PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 CT2000P310SSD801- 2To jusqu’à 7.100 Mo/s à 129,99€ sur @Amazon
  • Pack Zendure Hyper2000 + AB2000X + 4*430W à 854,05€ au lieu de 1439€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • PC portable 15,6″ Asus Vivobook M1505YA – OLED QHD (2880 x 1620), Ryzen 7 7730U, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 50 Wh, WIndows 11 à 579,99€ au lieu de 799€ sur @Darty avec le code AMD50
  • Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ au lieu de 870€ sur @Fnac
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 999€ au lieu de 1399€ sur @Darty

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 428,99€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur home cinéma Xgimi horizon pro 4K à 699€ au lieu de 813€ sur @Boulanger
  • TV 75″ TCL 75C803 – Mini-LED, 4K, 144Hz, HDR Premium 1300, HDMI 2.1, Dolby Vision & Atmos, DTS, FreeSync à 779€ sur @Cdiscount
  • Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
  • Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 25DES249
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 79,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Mère Gigabyte X870 A Elite WF7 ICE – ATX, AM5 à 229€ au lieu de 279€ sur @Grosbill
  • Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 68,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code HELLO10
  • Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

