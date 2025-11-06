[#BonPlan] Les promos High-Tech du 6 novembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
— 🔥 Nouveautés du jour —
- HOT! Home-cinéma sans fil LG S40TR à 149€ au lieu de 299€ sur @Son-vidéo
- Robot aspirateur Ecovacs T50 Omni Gen2 avec Station à 399€ au lieu de 799€ sur @Amazon
- Smartphone Apple Iphone 16e 128Go Noir à 519€ sur @Rakuten
- Humidificateur et Ventilateur Dyson AM10 à 279€ au lieu de 430,12€ sur @Amazon
- Aspirateur balai sans fil Dyson V12 Origin + Kit pour animaux (valeur 75€) à 399€ au lieu de 574€ sur @Cdiscount
- Smartphone 6.67″ Xiaomi Redmi Note 14 4G – 8Go de Ram, 256 Go, NFC, 120Hz à 119,59€ sur @AliExpress avec le code
FRCD12
- Vidéo-projecteur Hisense C2 – DLP 4K tri-laser 3D, 2000 Lumens ANSI, Dolby Vision, Son JBL, HDMI 2.1 à 991,73€ au lieu de 1339,35€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Manette sans fil Sony Playstation 5 DualSense Camouflage – Bluetooth, Batterie Rechargeable, Compatible avec PS5 & PC à 60,32€ au lieu de 74,93€ sur @Amazon
- PC Portable 17.3″ Msi gaming Cyborg 17 B2RWFKG-061FR – Full HD, 144 Hz, Intel Core 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GeForce RTX 5060 à 999€ au lieu de 1299€ sur @Grosbill
- Enceinte Bluetooth JBL Partybox 710 à 559,99€ au lieu de 660€ sur @Amazon
- HOT! Robot Tondeuse Ecovacs Goat G1-2000 à 549€ au lieu de 899€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 79€ au lieu de 109,73€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 119€ au lieu de 129,33€ sur @Amazon
- Détecteur d’ouverture de porte Tapo T110 à 12,99€ au lieu de 18,90€ sur @Amazon
- Ruban lumineux Philips Hue Lightstrip Plus – 2 mètres (Via retrait magasin) à 34,99€ au lieu de 59,99€ sur @Darty
- HOT! Montre Connecté Apple Watch Ultra 2 49mm cellular à 699€ au lieu de 789€ sur @Boulanger
- Pack Hue découverte – 2 ampoules E27 White & Color 1100 lumens + pont + télécommande + prise connectée à 89,99€ sur @Boulanger
- Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 48,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
- HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 1,59€ sur @AliExpress
- Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
- Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 44,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
- HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 279€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Smartphone 6,67″ Xiaomi Redmi Note 14 – RAM 6 Go, 128 Go, Noir, Bleu ou Vert à 119€ au lieu de 161,16€ sur @Amazon
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
- iPad Air M3 à 609 € sur @Amazon
- Tablette 12.7″ Lenovo Idea Tab Pro – 3K 144Hz, Dimensity 8300, RAM 8 Go, 128 Go (Gris) + Clavier & Stylet à 299,99€ au lieu de 450€ sur @Darty
- HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
- ➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code
34CRFDRIVE
➡️ Jeux :
- Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Cultura
- Precommande Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 54,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Enceintes Hi-Fi connectées KEF LSX II LT – Wi-Fi, Bluetooth, HDMI ARC, AirPlay 2, Chromecast – Gris Graphite (Vendeur KEF officiel) à 790€ au lieu de 990€ sur @Amazon
- TV 75″ TCL 75C803 – Mini-LED, 4K, 144Hz, HDR Premium 1300, HDMI 2.1, Dolby Vision & Atmos, DTS, FreeSync à 779€ sur @Cdiscount
- Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
- Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code
25DES249
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
- HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code
ORDI15
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Carte Mère Gigabyte X870 A Elite WF7 ICE – ATX, AM5 à 229€ au lieu de 279€ sur @Grosbill
- Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 68,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code
HELLO10
- Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
- Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
- Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
- Trottinette électrique Xiaomi 5 – Autonomie jusqu’à 60 km, moteur 700W à 289€ sur @AliExpress avec le code
FRCD35
- Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code
CK2PROC
- HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
- Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
- HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger