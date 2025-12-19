TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Shein évite le blocage en France : la justice refuse sa suspension
Internet

Shein évite le blocage en France : la justice refuse sa suspension

19 Déc. 2025 • 15:34
0

Le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’État français qui réclamait la suspension provisoire du site Shein suite à la découverte d’articles illégaux. Les juges ont qualifié cette mesure de « disproportionnée », estimant que la plateforme a procédé au retrait volontaire des produits incriminés dès leur signalement.

Shein Page Accueil

Pas de blocage de Shein en France

La juridiction a validé l’existence d’un « dommage grave à l’ordre public » provoqué par la présence de marchandises dangereuses ou interdites sur le site. Parmi les objets visés figuraient des armes, des médicaments ainsi que des poupées sexuelles à l’apparence de fillettes. Toutefois, le tribunal a constaté que la mise en vente de ces articles demeurait « ponctuelle » et n’avait pas lieu « de façon récurrente et massive ».

La décision de ne pas couper l’accès au site s’appuie sur la réactivité de l’entreprise asiatique. La justice a salué la réponse « rigoureuse et rapide » des équipes de Shein pour nettoyer leur catalogue. De plus, les magistrats ont souligné que « seuls certains produits de la marketplace ont été identifiés » comme illicites, ce qui ne justifie pas de pénaliser la vente de plusieurs centaines de milliers d’autres articles légitimes.

Des conditions strictes pour la réouverture de la marketplace

Si l’État n’a pas obtenu la fermeture globale de la marketplace, Shein reste sous surveillance. Le tribunal a prononcé une injonction formelle interdisant à la marque de rétablir la vente de « produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d’âge ».

Concrètement, la reprise des activités sera progressive : la marketplace ne rouvrira pas totalement dans l’immédiat, la catégorie réservée aux adultes restera fermée pour le moment et ce blocage de la section sexuelle est maintenu au niveau mondial.

Les avocats de l’entreprise ont admis lors de l’audience rencontrer des difficultés techniques pour instaurer un filtre d’âge réellement efficace, justifiant ainsi le maintien de ces restrictions internes.

SOURCEAFP

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Shein Page Accueil Internet

La procédure de suspension de Shein en France est lancée, annonce le gouvernement

Shein Page Accueil Internet

Shein échappe à la suspension en France, mais reste sous surveillance

Amazon Haul Internet

Amazon Haul débarque en France : des articles à bas prix pour contrer Temu et Shein

eBay Logo Internet

Après Shein, eBay est visé par une enquête en France pour la vente de produits illégaux

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Gemini Logo

Google reporte le remplacement de Google Assistant par Gemini à 2026

19 Déc. 2025 • 21:03
0 Applications

Le basculement total vers l’intelligence artificielle Gemini sur les smartphones devra finalement attendre 2026. Alors que Google avait...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT ajoute la possibilité d’épingler vos conversations avec l’IA

19 Déc. 2025 • 20:16
0 Internet

OpenAI multiplie les annonces autour de ChatGPT en cette fin d’année, enchaînant les mises à jour comme ChatGPT-5.2 ou le...

Intelligence Artificielle Robot

Meta prépare de nouveaux modèles d’IA image et vidéo pour 2026

19 Déc. 2025 • 19:05
0 Logiciels

Meta accélère discrètement le développement de nouveaux modèles d’intelligence artificielle destinés...

Google Gemini Verifier Si Video Generee Par Intelligence Artificielle

Vraie vidéo ou générée par IA ? Google Gemini vérifie pour vous

19 Déc. 2025 • 18:56
0 Internet

Après avoir proposé la détection d’images générée par intelligence artificielle, Google franchit une...

Ready Player Me

Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques

19 Déc. 2025 • 18:34
0 Hors-Sujet

Après avoir créé un véritable tremblement de terre médiatique suite au rachat de Warner Bros. (qui doit encore...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

Sécurité : Apple cache iOS 18.7.3 pour forcer l’installation d’iOS 26

19 Dec. 2025 • 20:42

image de l'article Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

Apple ne signe plus iOS 26.1 : restauration et mise à jour bloquées

19 Dec. 2025 • 19:04

image de l'article UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

UniGen-1.5 : Apple dévoile une IA qui comprend, génère et modifie des images

19 Dec. 2025 • 18:28

image de l'article Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

Apple Watch : Apple est autorisé à activer les alertes d’hypertension en Australie

19 Dec. 2025 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site