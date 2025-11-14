Shein : le gouvernement veut bloquer l’accès au site sous 48 heures

Le gouvernement français lance une offensive judiciaire sans précédent contre Shein et demande à la justice d’ordonner le blocage de son site en France dans un délai de 48 heures. Trois ministres ont assigné la plateforme pour obtenir une suspension de trois mois, mettant en avant la persistance de la vente de produits « gravement illicites » malgré de premières mises en demeure.

Une demande de blocage express pour Shein en France

La demande du gouvernement, portée par les ministres de l’Intérieur, des PME et des Comptes publics, est claire : obtenir une coupure d’accès au site fr.shein.com en 48 heures. Cette injonction, relayée par L’Informé, vise d’abord l’éditeur irlandais de Shein, Infinite Styles Services Co. LTD, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard.

De manière inédite pour un acteur de cette taille, la demande concerne également les principaux fournisseurs d’accès à Internet français (Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free). L’objectif est d’assurer un double blocage rapide et efficace. Le gouvernement souhaite par ailleurs confier à l’Arcom la mission de superviser la mise en œuvre de cette mesure.

Armes, médicaments et contenu pédopornographique : les graves accusations

Pour justifier cette procédure d’urgence, le gouvernement s’appuie sur des constats de la répression des fraudes (DGCCRF). L’assignation épingle la vente continue de produits dangereux, même après les premiers avertissements. Les autorités citent la présence d’armes de catégorie A, comme des machettes ou des poings américains, vendues librement.

Le site est également accusé d’héberger des annonces pour des médicaments anti-diabétiques détournés comme coupe-faim, dont la vente en ligne est interdite. Surtout, le gouvernement insiste sur la découverte de poupées à caractère pédopornographique, soulignant qu’un article a été intercepté le 3 novembre alors que la plateforme était déjà mise en cause. Le manque de contrôle parental effectif sur les articles pornographiques est aussi pointé du doigt.

Aujourd’hui, Serge Papin, le ministre du Commerce, a signalé d’autres plateformes à la justice. Il s’agit en l’occurrence d’Amazon, AliExpress, Joom, eBay, Temu et Wish, entre autres.