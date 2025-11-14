TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes
Internet

Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes

14 Nov. 2025 • 19:31
0

Le gouvernement français intensifie sa lutte contre les dérives du commerce en ligne. Après une première offensive contre Shein, six nouvelles plateformes sont dans le viseur de la justice, dont cinq (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) pour la vente de produits illicites. Le ministre du Commerce, Serge Papin, a clairement annoncé qu’il y aura « un avant et un après l’affaire Shein ».

Amazon Logo

Shein n’est pas la seule boutique problématique

L’enquête menée par la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en lumière de graves manquements. Selon le ministre dans une interview au Parisien, les investigations ont révélé qu’AliExpress et Joom vendaient aussi des poupées pédopornographiques.

Par ailleurs, d’autres plateformes majeures sont accusées de commercialiser des produits dangereux. Le rapport pointe que Wish, Temu, AliExpress et eBay vendaient des armes de catégorie A, comme des poings américains et des machettes. Enfin, Wish, Temu et Amazon n’ont pas respecté leurs obligations de filtrage des mineurs aux images à caractère pornographiques.

Vers une régulation renforcée des plateformes

Cette nouvelle vague de procédures judiciaires s’inscrit dans le sillage de l’action engagée contre Shein. Le 5 novembre, le gouvernement avait laissé 48 heures à la plateforme pour retirer de la vente des poupées sexuelles d’apparence enfantine et des armes. Bien que le Premier ministre Sébastien Lecornu ait constaté le retrait des produits le 7 novembre, il a confirmé le maintien des procédures judiciaires aux fins d’obtenir la suspension de la plateforme. L’audience en référé se tiendra le 26 novembre.

Le gouvernement affiche sa fermeté et menace d’appliquer la même méthode aux autres acteurs. « Toute plateforme qui aura commercialisé des articles illicites aura le même traitement », a prévenu Serge Papin. Il insiste sur la responsabilité des marketplaces qui « prendront le risque d’être suspendues » si elles ne contrôlent pas leur offre. Le ministre compte porter le sujet au niveau européen lors d’une réunion avec ses homologues le 27 novembre à Paris.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Haul Internet

Amazon Haul débarque en France : des articles à bas prix pour contrer Temu et Shein

Plusieurs Chargeurs Matériel

Les chargeurs USB vendus sur Shein et Temu sont dangereux, alerte UFC-Que Choisir

Amazon Carton Logo Internet

Fausses promotions d’Amazon, Cdiscount, Shein… l’UFC-Que Choisir saisit la Commission européenne

Shein Page Accueil Internet

La procédure de suspension de Shein en France est lancée, annonce le gouvernement

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Shein Page Accueil

Shein : le gouvernement veut bloquer l’accès au site sous 48 heures

14 Nov. 2025 • 20:57
0 Internet

Le gouvernement français lance une offensive judiciaire sans précédent contre Shein et demande à la justice d’ordonner...

Nintendo Switch 2 Dock

Switch 2 : Nintendo dément bloquer les docks tiers avec une mise à jour

14 Nov. 2025 • 20:33
0 Jeux vidéo

La dernière mise à jour en date de la Switch 2, à savoir la version 21.0.0, a provoqué une vague d’inquiétude. De...

Astronaute chinois Wang Jie

Tiangong : trois astronautes chinois rentrent sur Terre, mais les problèmes persistent dans la station spatiale

14 Nov. 2025 • 19:43
0 Science

Trois astronautes chinois ont finalement retrouvé la Terre ce vendredi, mettant fin à une situation inédite provoquée par un...

Metroid Prime 4 Beyond

Metroid Prime 4: Beyond montre son gameplay dans une bande-annonce complète

14 Nov. 2025 • 17:56
0 Jeux vidéo

Nintendo a mis en ligne une longue bande-annonce de 7 minutes pour Metroid Prime 4: Beyond, montrant du gameplay et partageant quelques détails. Le...

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp va proposer les discussions avec d’autres messageries en Europe

14 Nov. 2025 • 16:00
0 Internet

Contraint par le Digital Markets Act (DMA), WhatsApp va commencer à déployer son interopérabilité, permettant à ses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Pluribus : Apple Books publie un extrait gratuit du roman fictif de Carol Sturka

Pluribus : Apple Books publie un extrait gratuit du roman fictif de Carol Sturka

14 Nov. 2025 • 20:13

image de l'article Apple Watch avec l’oxygène sanguin bannies ? L’ITC aux États-Unis va enquêter

Apple Watch avec l’oxygène sanguin bannies ? L’ITC aux États-Unis va enquêter

14 Nov. 2025 • 20:03

image de l'article Grâce aux iPhone 17, les ventes d’iPhone sont en hausse de 22 % en Chine

Grâce aux iPhone 17, les ventes d’iPhone sont en hausse de 22 % en Chine

14 Nov. 2025 • 18:48

image de l'article 1Password simplifie le déverrouillage sur Mac et Windows avec un nouveau système intégré

1Password simplifie le déverrouillage sur Mac et Windows avec un nouveau système intégré

14 Nov. 2025 • 18:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site