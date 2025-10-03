Amazon Haul débarque en France : des articles à bas prix pour contrer Temu et Shein

Amazon lance en France une version bêta de son service Amazon Haul, une nouvelle offensive sur le marché des produits à très bas prix. Cette initiative vise clairement à concurrencer le succès des plateformes chinoises comme Temu et Shein. Déjà disponible dans plusieurs pays, le service propose une expérience d’achat dédiée sur le site et l’application Amazon.

Lancement d’Amazon Haul en France

La stratégie d’Amazon Haul repose sur des prix très agressifs pour attirer les consommateurs en quête de bonnes affaires. L’ensemble des produits proposés est affiché à moins de 20 €, la majorité coûtant même moins de 10 € selon les dires du commerçant en ligne. Certaines offres débutent à seulement 1 € dans des catégories variées comme la mode, la maison et le lifestyle.

Pour identifier facilement ces articles, un badge spécifique « Mini prix » est apposé sur les produits éligibles. Le service encourage également les achats groupés en offrant des réductions supplémentaires : une remise de 5 % est appliquée dès 30 € d’achat et celle-ci passe à 10 % pour les paniers atteignant 50 €.

Des délais de livraison liés à l’origine des produits

Contrairement aux livraisons rapides qui ont fait la réputation d’Amazon, les commandes passées sur Haul peuvent prendre jusqu’à deux semaines pour être livrées. Cette particularité s’explique par le fait que tous les articles sont expédiés directement depuis la Chine, à l’instar de Temu et Shein.

Concernant les frais d’envoi, ils s’élèvent à 3,50 € par commande. Cependant, la livraison devient gratuite dès que le montant total du panier dépasse 20 €. Cette politique incite les clients à regrouper leurs achats pour optimiser les coûts.

L’un des avantages de cette nouvelle offre est son intégration complète dans l’écosystème d’Amazon. Les clients retrouvent un environnement familier et peuvent s’appuyer sur les fonctionnalités qu’ils connaissent déjà pour faire leurs choix, notamment les avis d’autres acheteurs et les notations par étoiles. De plus, un service client est disponible pour toute question.

Le service inclut également une politique de retour pensée pour rassurer les acheteurs. Les retours de produits sont gratuits pour toute demande qui est effectuée dans un délai de 14 jours suivant la réception de la commande.

L’accès à Amazon Haul se fait à l’adresse amazon.fr/haul/store ou depuis l’application d’Amazon en cherchant Haul.