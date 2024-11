Haul : Amazon lance une plateforme de vente de produits à prix discount

C’était une évidence après l’énorme succès des plateformes Temu et Shein : Amazon vient officiellement de lancer « Haul », sa nouvelle plateforme dédiée aux produits low cost (et donc à bas prix), une plateforme en concurrence directe avec les chinois Temu et Shein. Haul propose donc des prix ultra compétitifs sur divers produits du quotidien. Pour maintenir ces tarifs au plus bas, Amazon a adopté le modèle de ses rivaux en expédiant les colis directement de Chine vers les États-Unis, ce qui entraîne par ailleurs des délais de livraison plus longs et une politique de retour plus restrictive par rapport aux standards habituels du géant américain.

Haul propose une interface similaire à celle de ses concurrents, avec une présentation en grille et des visuels attractifs (pour ne pas dire clinquants) pour les attirer le chaland, la plupart des produits affichés coûtant moins de 20 dollars. La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 25 dollars, et n’est que de 3,99 dollars pour les commandes en dessous de ce seuil. Amazon dispose d’un atout très important sur ce nouveau marché du low cost : sa réputation, qui lui permettra sans doute d’attirer une clientèle effrayée par les problématiques qui entourent Temu et Shein (contrefaçons, produits qui ne correspondent pas à la description, soucis de livraison, etc.), et qui ont valu (ou valent) à ces plateformes des enquêtes de justice ou de régulateurs. Haul est pour l’instant uniquement accessible aux États-Unis, mais il ne fait guère de doutes que la nouvelle plateforme finira par s’étendre au reste du monde.