Google poursuit SerpApi pour le scraping illégal de ses résultats de recherche

Google a déposé une plainte contre SerpApi, accusant cette entreprise spécialisée dans le scraping de violer la loi américaine Copyright Act en contournant par des moyens trompeurs ses technologies de protection pour aspirer ses données. Google reproche à SerpApi de dérober et revendre des contenus protégés issus de ses résultats de recherche, sapant ainsi ses investissements et ses accords de licence.

Le scraping par SerpApi dérange Google

Au cœur du litige se trouve SearchGuard, une mesure technologique déployée par Google en janvier 2025 pour restreindre l’accès automatisé à ses pages. Selon la plainte, SerpApi aurait immédiatement développé des méthodes pour neutraliser ce bouclier numérique afin de poursuivre ses activités de collecte de données.

Pour tromper la vigilance de Google, SerpApi masquerait la nature réelle des centaines de millions de requêtes quotidiennes qu’elle envoie. Le fondateur de l’entreprise incriminée aurait décrit ce processus comme la « création de faux navigateurs utilisant une multitude d’adresses IP » pour simuler le comportement d’utilisateurs humains normaux. Google affirme que chaque utilisation de ces artifices pour accéder à ses systèmes constitue une violation de la loi fédérale.

L’enjeu dépasse la simple collecte de liens. Google fait valoir que ses résultats de recherche intègrent une quantité importante de matériel protégé par le droit d’auteur, notamment des images affichées dans des modules comme le Knowledge Panel, à savoir un panneau de connaissances. En rendant ces contenus accessibles à des tiers qui n’ont pas payé les droits correspondants, SerpApi fragiliserait les investissements de Google et ses relations avec ses partenaires.

Dans sa requête, le géant du Web demande au tribunal d’ordonner à SerpApi de cesser immédiatement ses pratiques de contournement. Il exige également la destruction de toute technologie ayant servi à ce processus d’extraction illégale.

Un contexte juridique tendu pour les scrapers

Cette action en justice s’ajoute à une pression croissante sur les acteurs du scraping. En octobre, Reddit avait déjà poursuivi SerpApi, ainsi que deux autres entités, les accusant de piller son contenu, potentiellement au profit de la start-up d’intelligence artificielle Perplexity. Bien que la plainte de Google mentionne brièvement ce précédent litige, elle ne fait pas de lien direct avec les bots d’IA ou Perplexity.