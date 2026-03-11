Xbox Project Helix : les kits livrés en 2027 et d’autres détails de Microsoft

À la Game Developers Conference, Microsoft a levé le voile sur l’architecture de Project Helix, sa prochaine console Xbox. Puce AMD sur mesure, bond en ray-tracing et compatibilité native avec les jeux PC : la firme trace une ligne directe entre la console et l’ordinateur.

Jason Ronald, vice-président de la division « nouvelle génération » chez Microsoft, a confirmé que Project Helix embarquera un système sur puce (SoC) AMD personnalisé, co-conçu pour la prochaine génération de DirectX et pour le FSR (FidelityFX Super Resolution). « Project Helix délivre un bond d’un ordre de grandeur en performances et en capacités de ray-tracing, intègre l’intelligence directement dans la partie graphique et de calcul, et génère des gains significatifs en efficacité, en échelle et en ambition visuelle », a-t-il déclaré.

Les kits de développement alpha seront fournis aux studios de développement à partir de 2027. Les joueurs devront donc attendre avant de réellement pouvoir mettre la main sur la nouvelle Xbox.

Une console hybride supportant les jeux Xbox et PC

La caractéristique la plus structurante de Project Helix reste sa capacité à exécuter des jeux PC nativement. Pour Microsoft, ce n’est pas un ajout technique marginal, mais le reflet d’une mutation des usages : Jason Ronald estime que les joueurs ne se définissent plus comme exclusivement des joueurs console, PC ou mobile.

Côté développeurs, l’objectif est d’éliminer la double compilation. « La grande majorité du code que votre jeu exécute sur Xbox est exactement le même code qui tourne sur les autres plateformes », a précisé le responsable, promettant un environnement de développement unifié qui réduit les coûts. Le programme Xbox Play Anywhere, qui permet d’acheter un jeu une seule fois et d’y jouer sur n’importe quel écran, dépasse aujourd’hui 1 500 titres.

Cette convergence touche aussi directement Windows 11 : le Mode Xbox, une interface plein écran optimisée pour la manette déjà présente sur les consoles portables ROG Xbox Ally, débarque sur PC dès avril, d’abord dans certains pays. « Le Xbox Mode permet aux joueurs de basculer facilement entre productivité et jeu, avec une expérience Xbox plein écran et optimisée pour la manette, tout en conservant l’ouverture de Windows », a résumé Jason Ronald.

Pas encore de date de sortie pour la Xbox Project Helix

Microsoft réaffirme son engagement sur la préservation du catalogue : quatre générations de jeux Xbox resteront jouables « pour les années à venir ». À l’occasion du 25e anniversaire de Xbox cette année, la firme promet de nouvelles façons d’accéder à certains titres emblématiques de son catalogue historique.

Un élément manque à l’appel pour l’instant : Microsoft ne communique pas encore une date de sortie pour sa console next-gen. Du côté de Sony, il se murmure que la PlayStation 6 n’arriverait pas avant 2028 ou 2029.

Ces annonces de Microsoft s’inscrivent dans un contexte de transition. Asha Sharma, nommée patronne du gaming de Microsoft en février, a succédé à Phil Spencer qui prend sa retraite. Sarah Bond, ancienne présidente de Xbox, a également annoncé son départ. C’est elle qui avait décrit la future console comme « une expérience très premium, très haut de gamme et soignée ».