TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Xbox Project Helix : les kits livrés en 2027 et d’autres détails de Microsoft
Jeux vidéo

Xbox Project Helix : les kits livrés en 2027 et d’autres détails de Microsoft

4 min.
11 Mar. 2026 • 20:10
0

À la Game Developers Conference, Microsoft a levé le voile sur l’architecture de Project Helix, sa prochaine console Xbox. Puce AMD sur mesure, bond en ray-tracing et compatibilité native avec les jeux PC : la firme trace une ligne directe entre la console et l’ordinateur.

Xbox Project Helix Logo

Jason Ronald, vice-président de la division « nouvelle génération » chez Microsoft, a confirmé que Project Helix embarquera un système sur puce (SoC) AMD personnalisé, co-conçu pour la prochaine génération de DirectX et pour le FSR (FidelityFX Super Resolution). « Project Helix délivre un bond d’un ordre de grandeur en performances et en capacités de ray-tracing, intègre l’intelligence directement dans la partie graphique et de calcul, et génère des gains significatifs en efficacité, en échelle et en ambition visuelle », a-t-il déclaré.

Les kits de développement alpha seront fournis aux studios de développement à partir de 2027. Les joueurs devront donc attendre avant de réellement pouvoir mettre la main sur la nouvelle Xbox.

Une console hybride supportant les jeux Xbox et PC

La caractéristique la plus structurante de Project Helix reste sa capacité à exécuter des jeux PC nativement. Pour Microsoft, ce n’est pas un ajout technique marginal, mais le reflet d’une mutation des usages : Jason Ronald estime que les joueurs ne se définissent plus comme exclusivement des joueurs console, PC ou mobile.

Xbox Project Helix Details

Côté développeurs, l’objectif est d’éliminer la double compilation. « La grande majorité du code que votre jeu exécute sur Xbox est exactement le même code qui tourne sur les autres plateformes », a précisé le responsable, promettant un environnement de développement unifié qui réduit les coûts. Le programme Xbox Play Anywhere, qui permet d’acheter un jeu une seule fois et d’y jouer sur n’importe quel écran, dépasse aujourd’hui 1 500 titres.

Cette convergence touche aussi directement Windows 11 : le Mode Xbox, une interface plein écran optimisée pour la manette déjà présente sur les consoles portables ROG Xbox Ally, débarque sur PC dès avril, d’abord dans certains pays. « Le Xbox Mode permet aux joueurs de basculer facilement entre productivité et jeu, avec une expérience Xbox plein écran et optimisée pour la manette, tout en conservant l’ouverture de Windows », a résumé Jason Ronald.

Pas encore de date de sortie pour la Xbox Project Helix

Microsoft réaffirme son engagement sur la préservation du catalogue : quatre générations de jeux Xbox resteront jouables « pour les années à venir ». À l’occasion du 25e anniversaire de Xbox cette année, la firme promet de nouvelles façons d’accéder à certains titres emblématiques de son catalogue historique.

Un élément manque à l’appel pour l’instant : Microsoft ne communique pas encore une date de sortie pour sa console next-gen. Du côté de Sony, il se murmure que la PlayStation 6 n’arriverait pas avant 2028 ou 2029.

Ces annonces de Microsoft s’inscrivent dans un contexte de transition. Asha Sharma, nommée patronne du gaming de Microsoft en février, a succédé à Phil Spencer qui prend sa retraite. Sarah Bond, ancienne présidente de Xbox, a également annoncé son départ. C’est elle qui avait décrit la future console comme « une expérience très premium, très haut de gamme et soignée ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel Jeux vidéo

Microsoft officialise Xbox Project Helix, sa prochaine console hybride

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5 Jeux vidéo

La PlayStation 6 et la nouvelle Xbox sortiraient en 2027

Xbox Series S Noires Carbon Black et Blanche Jeux vidéo

La nouvelle Xbox pourrait sortir en 2027 selon la PDG d’AMD

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel Jeux vidéo

Microsoft parle de ses futures Xbox avec AMD pour la next-gen

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Canal Plus OpenAI

Canal+ s’associe à Google et OpenAI pour l’IA dans son application

11 Mar. 2026 • 22:27
0 Logiciels

Canal+ a annoncé aujourd’hui des partenariats avec Google et OpenAI pour l’utilisation de l’intelligence artificielle au niveau...

Avatar 2

Avatar 4 : James Cameron assure qu’une suite reste « très probable » après son passage aux Saturn Awards

11 Mar. 2026 • 19:30
0 Geekeries

La saga Avatar n’a pas fini d’étendre son univers. Lors d’une récente apparition aux Saturn Awards, le réalisateur...

Epstein

Affaire Epstein : un hacker « étranger » aurait compromis des fichiers liés à l’enquête

11 Mar. 2026 • 18:54
2 Internet

Voilà qui devrait relancer les débats autour du dossier judiciaire le plus commenté de ce XXIème siècle. Un incident de...

WhatsApp Comptes Enfants Geres Par Parents

WhatsApp lance les comptes pour enfants gérés par les parents

11 Mar. 2026 • 18:36
2 Logiciels

WhatsApp annonce le déploiement de comptes gérés par un parent, une nouvelle fonctionnalité destinée aux enfants de...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2026

11 Mar. 2026 • 17:00
0 Jeux vidéo

Sony lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 17 mars avec les abonnements Premium et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Fold va s’inspirer de l’iPad avec deux apps côte à côte

L’iPhone Fold va s’inspirer de l’iPad avec deux apps côte à côte

11 Mar. 2026 • 22:00

image de l'article Clauses abusives : Apple perd son combat contre UFC-Que choisir

Clauses abusives : Apple perd son combat contre UFC-Que choisir

11 Mar. 2026 • 20:49

image de l'article MacBook Neo 2 : la rumeur de l’écran tactile est déjà enterrée

MacBook Neo 2 : la rumeur de l’écran tactile est déjà enterrée

11 Mar. 2026 • 19:12

image de l'article iPhone 18 Pro Max plus épais et plus lourd, ça se confirme encore

iPhone 18 Pro Max plus épais et plus lourd, ça se confirme encore

11 Mar. 2026 • 18:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site