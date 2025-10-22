Microsoft tease sa future Xbox, une console-PC hybride premium

La prochaine Xbox devrait marquer une rupture majeure pour Microsoft. Les déclarations de Sarah Bond, la présidente de Xbox, en marge de la présentation de la Xbox Ally X, laissent entrevoir un modèle hybride, à mi-chemin entre console et PC, et résolument orienté vers le très haut de gamme.

Des indices vers un modèle hybride console/PC

Sarah Bond n’a pas levé le voile sur toutes les caractéristiques, mais elle a partagé les premiers détails. Lors d’une interview avec Mashable, la responsable a expliqué que la prochaine génération de Xbox offrira « une expérience très premium, très haut de gamme », avec une architecture rappelant celle de la Xbox Ally X. Rien n’est confirmé, mais le projet semble geler toute perspective d’un futur modèle économique type Xbox Series S, ce qui risque de décevoir les joueurs qui veulent une console « abordable ».

Microsoft vise explicitement une Xbox non verrouillée à un store unique ni à un seul appareil. Sarah Bond avait rappelé en juin le partenariat étroit conclu ces dernières années avec AMD (pour la puce) et l’équipe de Windows. « C’est pourquoi nous travaillons étroitement avec l’équipe de Windows pour faire de Windows la plateforme numéro un pour le jeu ».

Ce choix stratégique ouvre la voie à une future Xbox tournant sous Windows, intégrée à un éventail d’appareils, y compris potentiellement des produits tiers labellisés « console Xbox ». La Xbox Ally X à 899 € explore déjà ce positionnement premium et la convergence console/PC.

Cap sur l’innovation matérielle ultime

Avec cette nouvelle génération, Microsoft promet aux joueurs « le plus grand saut technique jamais vu dans une génération de matériel ». Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais tout porte à croire que la firme redéfinit la notion même de console, quitte à s’éloigner du segment d’entrée de gamme. Une stratégie ambitieuse qui prépare le terrain pour une Xbox comme écosystème ouvert, résolument ancré dans l’ère du jeu hybride.

Du côté de Sony, les rumeurs disent qu’il y aura une PlayStation 6 standard et une PS6 portable complémentaire. Que ce soit pour la PS6 ou la nouvelle Xbox, la sortie aurait lieu en 2027.