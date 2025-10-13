TENDANCES
La PlayStation 6 et la nouvelle Xbox sortiraient en 2027

13 Oct. 2025 • 18:02
La prochaine génération de consoles prend déjà forme dans les coulisses et deux fuites distinctes pointent vers une même année de sortie : 2027. La PlayStation 6 de Sony et la future Xbox de Microsoft seraient toutes deux prévues pour cette échéance. Cependant, au-delà de ce calendrier commun, les deux sociétés semblent s’orienter vers des philosophies différentes pour leurs machines.

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

PS6 : Sony miserait sur une sortie en 2027

La rumeur concernant la PlayStation 6 provient du leaker KeplerL2, connu pour la fiabilité de ses informations sur le matériel d’AMD (que Sony utilises dans ses consoles). Suite à une discussion sur les futures technologies évoquées par l’architecte Mark Cerny de Sony, KeplerL2 a affirmé qu’un lancement en 2027 n’est « pas juste une option, c’est le plan, sauf si des retards inattendus surviennent ». Cette affirmation suggère que le calendrier de Sony serait déjà bien établi en interne.

Parallèlement, une autre fuite entoure la stratégie de Sony : en plus de la console de salon classique, une version portable de la PlayStation 6 pourrait voir le jour. Cette dernière adopterait un concept similaire à la Nintendo Switch, avec la possibilité de la connecter à un téléviseur via une station d’accueil. Pour l’heure, Sony n’a rien confirmé officiellement, se contentant d’admettre qu’une nouvelle génération est en préparation.

Nouvelle Xbox : vers un hybride PC-console plus puissant et plus cher ?

Du côté de Microsoft, les informations proviennent de l’insider Moore’s Law is Dead. Selon ses dires, la prochaine Xbox, bâtie autour d’un processeur AMD « Magnus », viserait également une sortie pour 2027. Il insiste : « j’ai entendu d’encore plus de sources que Microsoft dit ouvertement à ses partenaires que 2027 est la date de lancement de Magnus ».

Mais la principale information réside dans la stratégie : Microsoft ne chercherait pas à concurrencer frontalement la PS6. La firme s’orienterait vers un modèle hybride, à mi-chemin entre la console et le PC. Cette machine « devrait être plus puissante que la PS6 », mais serait aussi « plus chère » en raison de sa conception technique ambitieuse, selon le leaker. L’objectif serait de « défier au moins quelque peu directement le marché du jeu PC », en proposant une machine capable de faire tourner plus que de simples jeux Xbox.

