PlayStation 6 : Sony et AMD dévoilent trois technologies clés

9 Oct. 2025 • 18:32
Lors d’une annonce conjointe, Sony et AMD ont levé le voile sur les trois piliers technologiques qui devraient équiper la PlayStation 6. C’est en lien avec le Projet Amethyst. Présentées par Mark Cerny, l’architecte de la PS5, et Jack Huynh, vice-président d’AMD, ces innovations visent à décupler la puissance de l’IA et du ray tracing, en s’inspirant des stratégies qui ont fait le succès de Nvidia.

PlayStation 5 PS5 Logo

Neural Arrays : un moteur d’IA au cœur du GPU

La première nouveauté pour la PS6, baptisée Neural Arrays, réinvente la manière dont le processeur graphique gère les calculs liés à l’intelligence artificielle. Plutôt que de fonctionner de manière isolée, les dizaines d’unités de calcul (CU) seront désormais liées pour former un « moteur d’IA unique et ciblé », ont expliqué les responsables de Sony et AMD.

Cette approche est conçue pour accélérer drastiquement les techniques d’upscaling comme le PSSR et les algorithmes de débruitage, essentiels pour un rendu ray tracing de qualité. Elle permettra d’utiliser des modèles d’apprentissage automatique plus complexes et donc plus performants. Jack Huynh promet même des « innovations dédiées qui amènent le rendu cinématique à un tout autre niveau ».

Radiance Cores : du matériel enfin dédié au ray tracing

La deuxième annonce est une évolution matérielle : les Radiance Cores. Il s’agit d’un nouveau bloc matériel entièrement dédié au « transport de lumière unifié », c’est-à-dire au ray tracing et au path tracing. AMD adopte ici une stratégie similaire à celle de Nvidia avec ses RT Cores, qui lui a longtemps donné un avantage en la matière.

En confiant ces calculs intensifs à du matériel spécialisé, les Radiance Cores accélèrent considérablement la gestion des millions de rayons lumineux d’une scène. Cette spécialisation permet également de libérer le processeur principal (CPU) et le reste de la puce graphique (GPU) qui peuvent alors se concentrer sur d’autres tâches comme la simulation physique et le shading.

Universal Compression : la clé pour des mondes plus riches

La troisième technologie, Universal Compression, vise à optimiser l’utilisation de la mémoire. Contrairement aux systèmes actuels qui ne compressent que certains types de données, cette méthode compressera tout ce qui transite vers la mémoire du GPU. Cette technique augmente considérablement la bande passante mémoire effective.

Les bénéfices sont multiples : des éléments de meilleure qualité, des taux d’images par seconde (FPS) plus élevés et une consommation d’énergie réduite. De plus, ce système rendra les Neural Arrays et les Radiance Cores encore plus efficaces.

Pour l’heure, Mark Cerny précise que ces technologies n’existent qu’au stade de la simulation. AMD a cependant exprimé son intention de les rendre disponibles sur chaque plateforme de jeu. Si Sony n’a annoncé aucune date pour la PS6, les rumeurs tablent sur une sortie fin 2027, laissant le temps à ces nouveauté de devenir une réalité matérielle.

Signaler une erreur dans le texte

