ROG Xbox Ally (X) : les précommandes sont ouvertes (prix officiels, rappel des specs, liens)

Les consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles en précommande dans 38 pays dont la France, la date de commercialisation effective étant fixée au 16 octobre 2025. Le modèle standard est proposé à 599,99 euros, tandis que la version haut de gamme Ally X est commercialisée à 899,99 euros. Ce lancement s’accompagne d’une campagne promotionnelle aux États-Unis : les acheteurs peuvent participer à un tirage au sort pour gagner un pack d’accessoires ROG d’une valeur de plus de 500 dollars.

Spécifications techniques : deux consoles adaptées à des usages distincts

Voici un comparatif technique détaillé des deux modèles :

ROG Xbox Ally : processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de mémoire LPDDR5X-6400, SSD M.2 2280 de 512 Go. Écran IPS 7″ Full HD (120 Hz, 500 nits), connectique : 2 ports USB-C Gen 2, lecteur microSD UHS-II, jack audio, Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4. Batterie de 60 Wh.

ROG Xbox Ally X : processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire LPDDR5X-8000, SSD 1 To. Écran similaire : 7″ Full HD, 120 Hz, 500 nits. Connectique renforcée : port USB4, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 ; microSD UHS-II ; Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4. Batterie de 80 Wh.

Le modèle X vise les joueurs exigeants, capable de faire tourner des titres AAA à des réglages relativement élevés, tandis que la version standard cherche un équilibre entre performance et portabilité.

Disponibilité et plateforme de vente

Plusieurs boutiques proposent déjà les nouvelles consoles en précommande. La ROG Xbox Ally (couleur blanche) peut ainsi être précommandée à la FNAC, sur Amazon, à CDiscount et aussi chez Boulanger. La ROG Xbox Ally X se dégote à la FNAC, à CDiscount et chez Boulanger.

Ce lancement signale l’entrée de Microsoft sur le marché des consoles portables gaming, avec l’ouverture propre à une plateforme Windows (multitude de boutiques de jeux). Avec l’intégration d’une version de Windows 11 optimisée pour le jeu et une architecture inspirée des précédentes machines ROG, les Xbox Ally semblent avoir toutes leur chance, d’autant plus que le marché des consoles Windows semble enfin décoller.

Petit rappel concernant les liens entre la ROG Xbox Ally (X) et la console Xbox : seuls les jeux « Play Anywhere » de la console Xbox sont en quelque sorte transposables directement sur la ROG Xbox Ally, sauvegardes comprises donc. Dans ce cas, et même si on joue à la version PC de ces titres sur la ROG, le lien entre les deux plateformes est totalement transparent. Pour ce qui concerne la plupart des jeux achetés sur le store Xbox et non compatibles Play Anywhere, il est possible de les télécharger et d’y jouer sur la ROG, mais il faudra repartir de zéro, les sauvegardes n’étant pas transférées d’un système à l’autre. Pour les jeux Xbox n’étant pas disponibles sur le Store Xbox côté PC et consoles Windows, il faudra malheureusement faire une croix dessus ou les racheter via d’autres boutiques (Steam, Epic Games Store, etc.) pour y jouer sur sa ROG. A noter que nombre de gros jeux Sony sont jouables sur la ROG Xbox Ally, via justement les boutiques tierces.