ROG Xbox Ally (X) : les précommandes sont ouvertes (prix officiels, rappel des specs, liens)

Voici un comparatif technique détaillé des deux modèles :
Le modèle X vise les joueurs exigeants, capable de faire tourner des titres AAA à des réglages relativement élevés, tandis que la version standard cherche un équilibre entre performance et portabilité.
Plusieurs boutiques proposent déjà les nouvelles consoles en précommande. La ROG Xbox Ally (couleur blanche) peut ainsi être précommandée à la FNAC, sur Amazon, à CDiscount et aussi chez Boulanger. La ROG Xbox Ally X se dégote à la FNAC, à CDiscount et chez Boulanger.
Ce lancement signale l’entrée de Microsoft sur le marché des consoles portables gaming, avec l’ouverture propre à une plateforme Windows (multitude de boutiques de jeux). Avec l’intégration d’une version de Windows 11 optimisée pour le jeu et une architecture inspirée des précédentes machines ROG, les Xbox Ally semblent avoir toutes leur chance, d’autant plus que le marché des consoles Windows semble enfin décoller.
Petit rappel concernant les liens entre la ROG Xbox Ally (X) et la console Xbox : seuls les jeux « Play Anywhere » de la console Xbox sont en quelque sorte transposables directement sur la ROG Xbox Ally, sauvegardes comprises donc. Dans ce cas, et même si on joue à la version PC de ces titres sur la ROG, le lien entre les deux plateformes est totalement transparent. Pour ce qui concerne la plupart des jeux achetés sur le store Xbox et non compatibles Play Anywhere, il est possible de les télécharger et d’y jouer sur la ROG, mais il faudra repartir de zéro, les sauvegardes n’étant pas transférées d’un système à l’autre. Pour les jeux Xbox n’étant pas disponibles sur le Store Xbox côté PC et consoles Windows, il faudra malheureusement faire une croix dessus ou les racheter via d’autres boutiques (Steam, Epic Games Store, etc.) pour y jouer sur sa ROG. A noter que nombre de gros jeux Sony sont jouables sur la ROG Xbox Ally, via justement les boutiques tierces.
