TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires ROG Xbox Ally (X) : les précommandes sont ouvertes (prix officiels, rappel des specs, liens)
Matériel et Accessoires

ROG Xbox Ally (X) : les précommandes sont ouvertes (prix officiels, rappel des specs, liens)

26 Sep. 2025 • 11:25
0
Les consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles en précommande dans 38 pays dont la France, la date de commercialisation effective étant fixée au 16 octobre 2025. Le modèle standard est proposé à 599,99 euros, tandis que la version haut de gamme Ally X est commercialisée à 899,99 euros. Ce lancement s’accompagne d’une campagne promotionnelle aux États-Unis : les acheteurs peuvent participer à un tirage au sort pour gagner un pack d’accessoires ROG d’une valeur de plus de 500 dollars.

ROG Xbox Ally X

Spécifications techniques : deux consoles adaptées à des usages distincts

Voici un comparatif technique détaillé des deux modèles :

  • ROG Xbox Ally : processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de mémoire LPDDR5X-6400, SSD M.2 2280 de 512 Go. Écran IPS 7″ Full HD (120 Hz, 500 nits), connectique : 2 ports USB-C Gen 2, lecteur microSD UHS-II, jack audio, Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4. Batterie de 60 Wh.
  • ROG Xbox Ally X : processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire LPDDR5X-8000, SSD 1 To. Écran similaire : 7″ Full HD, 120 Hz, 500 nits. Connectique renforcée : port USB4, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 ; microSD UHS-II ; Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4. Batterie de 80 Wh.

Le modèle X vise les joueurs exigeants, capable de faire tourner des titres AAA à des réglages relativement élevés, tandis que la version standard cherche un équilibre entre performance et portabilité.

ROG Xbox Ally

Disponibilité et plateforme de vente

Plusieurs boutiques proposent déjà les nouvelles consoles en précommande. La ROG Xbox Ally (couleur blanche) peut ainsi être précommandée à la FNAC, sur Amazon,  à CDiscount et aussi chez Boulanger. La ROG Xbox Ally X se dégote à la FNAC, à CDiscount et chez Boulanger.

Ce lancement signale l’entrée de Microsoft sur le marché des consoles portables gaming, avec l’ouverture propre à une plateforme Windows (multitude de boutiques de jeux). Avec l’intégration d’une version de Windows 11 optimisée pour le jeu et une architecture inspirée des précédentes machines ROG, les Xbox Ally semblent avoir toutes leur chance, d’autant plus que le marché des consoles Windows semble enfin décoller.

Petit rappel concernant les liens entre la ROG Xbox Ally (X) et la console Xbox : seuls les jeux « Play Anywhere » de la console Xbox sont en quelque sorte transposables directement sur la ROG Xbox Ally, sauvegardes comprises donc. Dans ce cas, et même si on joue à la version PC de ces titres sur la ROG, le lien entre les deux plateformes est totalement transparent. Pour ce qui concerne la plupart des jeux achetés sur le store Xbox et non compatibles Play Anywhere, il est possible de les télécharger et d’y jouer sur la ROG, mais il faudra repartir de zéro, les sauvegardes n’étant pas transférées d’un système à l’autre. Pour les jeux Xbox n’étant pas disponibles sur le Store Xbox côté PC et consoles Windows, il faudra malheureusement faire une croix dessus ou les racheter via d’autres boutiques (Steam, Epic Games Store, etc.) pour y jouer sur sa ROG. A noter que nombre de gros jeux Sony sont jouables sur la ROG Xbox Ally, via justement les boutiques tierces. 

 

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ROG Xbox Ally et Ally X Console Portable Jeux vidéo

La Xbox portable est officielle : Microsoft annonce les ROG Xbox Ally et Ally X

ROG Xbox Ally et Ally X Console Portable Jeux vidéo

ROG Xbox Ally : la Xbox portable a maintenant une date de sortie

Xbox Rog Ally 2 Jeux vidéo

[Analyse] La Rog Xbox Ally est bien une console… et pourquoi c’est important de le préciser

Nintendo Switch 2 Joy-Con Magnetique Matériel

La Switch 2 est disponible à la vente en France (et ailleurs…) : les meilleurs prix, les jeux, et un rappel des caractéristiques

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Prime Logo

La FTC inflige à Amazon une pénalité de 2,5 milliards de dollars pour les inscriptions « forcées » à Prime

26 Sep. 2025 • 12:50
0 Hors-Sujet

Amazon vient d’accepter un règlement de 2,5 milliards de dollars après des années d’enquête sur les pratiques du...

TikTok Logo Applications

Trump signe un décret validant la cession de la branche américaine de TikTok

26 Sep. 2025 • 10:05
3
Doug Bowser

Bowser quitte Nintendo : le CEO de Nintendo of America laisse la place à Devon Pritchard

26 Sep. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

On ne pourra plus faire de jeux de mots ou d’allusions concernant Doug Bowser, jusqu’ici patron de Nintendo of America et qui donc se...

Spotify Logo

Musiques IA, spam, usurpation : Spotify riposte avec de nouvelles règles

25 Sep. 2025 • 22:39
1 Internet

Face à la prolifération de la musique générée par intelligence artificielle qui submerge sa plateforme, Spotify a...

La Poste Mobile Logo

La Poste Mobile change : 5G gratuite, réseau Bouygues Telecom et plus

25 Sep. 2025 • 20:40
0 Mobiles / Tablettes

La Poste Mobile opère à plusieurs changements importants au niveau de ses forfaits : 5G gratuite, disponibilité du RCS, nouveau...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Air et eSIM : il faudra attendre septembre 2026 pour l’utiliser chez La Poste Mobile

iPhone Air et eSIM : il faudra attendre septembre 2026 pour l’utiliser chez La Poste Mobile

26 Sep. 2025 • 11:02

image de l'article Production d’iPhone : une enquête accable Foxconn sur les conditions de travail

Production d’iPhone : une enquête accable Foxconn sur les conditions de travail

26 Sep. 2025 • 9:39

image de l'article La Poste Mobile annonce le RCS sur iPhone et Android

La Poste Mobile annonce le RCS sur iPhone et Android

25 Sep. 2025 • 20:19

image de l'article App Store : Apple s’adapte à ce pays qui va passer à l’euro

App Store : Apple s’adapte à ce pays qui va passer à l’euro

25 Sep. 2025 • 19:32

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site