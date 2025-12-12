TENDANCES
Galaxy Ring 2 : Samsung reporterait indéfiniment le lancement de sa seconde génération de bague connectée
Matériel et Accessoires

Galaxy Ring 2 : Samsung reporterait indéfiniment le lancement de sa seconde génération de bague connectée

12 Déc. 2025 • 15:30
0

Décidément, Samsung fait un gros tri d’hiver dans les produits jugés les plus « bankable ». Après le report sine die du robot domotique Rollie, voilà que le géant sud-coréen envisage de repousser indéfiniment la sortie de la seconde génération de sa bague connectée, la Galaxy Ring 2. Alors que de nombreuses rumeurs prévoyaient une annonce conjointe avec le Galaxy S26 au printemps 2026, la fenêtre de lancement associée à l’événement de février devrait finalement rester vide de toute nouveauté concernant cette gamme d’appareil.

La première Galaxy Ring avait vu le jour en juillet 2024, suscitant l’intérêt des amateurs de wearables grâce à ses fonctions de suivi de santé et de bien-être. Pourtant, plus d’un an après cette sortie, Samsung ne semble pas encore prêt à dévoiler une version améliorée de la Ring. Cette cadence de développement inhabituelle pour le géant sud-coréen laisse penser que l’entreprise cherche à redéfinir ses priorités sur ce segment encore balbutiant.

Galaxy Ring

Un marché dominé par des concurrents bien établis

Le lancement différé de la Galaxy Ring 2 a peut-être aussi quelque chose à voir avec le litige opposant Samsung à Oura. Spécialiste des smart rings. Oura avait attaqué Samsung en justice pour violation de brevets et a même tenté d’obtenir une interdiction de vente en raison de similitudes de conception. Samsung a riposté de son côté en déposant une contre-plainte.

Les défis d’un produit encore en quête de traction

La première Galaxy Ring n’a pas réussi à s’imposer comme un incontournable sur le marché des bagues connectées. Oura, pionnier du secteur, a pris une avance significative en développant des logiciels de santé robustes autour d’un matériel bien rodé. On notera en outre que les montres Galaxy Watch de Samsung offrent déjà une vaste palette de fonctions de suivi de la santé, réduisant de facto l’attrait pour une bague dédiée.

