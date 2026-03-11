Canal+ s’associe à Google et OpenAI pour l’IA dans son application

TENDANCES
Canal+ a annoncé aujourd’hui des partenariats avec Google et OpenAI pour l’utilisation de l’intelligence artificielle au niveau de son application. Il y a toutefois des différences entre les deux accords.

Canal Plus OpenAI

L’accord avec OpenAI pour la recherche IA dans l’app Canal+

Dans le cas d’OpenAI, Canal+ proposera une mise à jour de son application à partir de juin pour utiliser l’IA du créateur de ChatGPT. La technologie servira à enrichir la recherche et la découverte des contenus, allant au-delà des recherches traditionnelles par mots-clés. Dit autrement, il y aura le support du langage naturel : vous pourrez faire une recherche comme « quelque chose de léger, drôle et divertissant à regarder » et des résultats correspondants s’afficheront.

Cette nouvelle fonctionnalité constitue une avancée vers une expérience plus intuitive, plus intelligente et plus personnalisée, selon la chaîne cryptée qui parle d’« une innovation sans précédent dans le secteur du divertissement ».

Google pour l’indexation et les vidéos générées par IA

Pour ce qui est de l’accord avec Google, le partenariat pluriannuel est là aussi centré sur l’intelligence artificielle. Canal+ indique qu’il sera en mesure d’accélérer l’indexation vidéo de ses contenus grâce aux technologies IA de Google Cloud. La nouvelle classification permettra de disposer d’une base de données multimodale avancée, combinant des données audio, vidéo et textuelles. L’augmentation de la précision de classification des contenus permettra, entre autres, à Canal+ d’offrir une expérience de divertissement individuelle sur son application avec une page d’accueil sur-mesure basée sur les préférences de visionnage de chaque abonné. Ils pourront ainsi découvrir plus facilement les contenus qui correspondent à leurs goûts.

En outre, Canal+ s’appuiera sur Veo 3, l’outil de Google pour générer des vidéos par IA, afin de proposer à ses partenaires de production et à ses équipes créatives de nouveaux outils au service de la création. Ces technologies permettront, par exemple, de prévisualiser une scène avant son tournage ou encore de recréer des moments historiques à partir d’une simple photographie d’archives.

La chaîne cryptée assure que le partenariat garantit un environnement technique dans lequel les droits et la propriété des contenus seront pleinement protégés. Les partenaires de Canal+ conserveront un contrôle total sur leurs productions et leurs choix éditoriaux, tout en bénéficiant de cycles d’expérimentation plus courts pour tester de nouvelles approches créatives en gardant la maîtrise des coûts du processus.

