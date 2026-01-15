TENDANCES
ChatGPT Translate : OpenAI lance son concurrent de Google Traduction
Internet

ChatGPT Translate : OpenAI lance son concurrent de Google Traduction

15 Jan. 2026
OpenAI a discrètement lancé ChatGPT Translate, un service de traduction en ligne utilisant l’intelligence artificielle qui vient défier Google Traduction, DeepL et les autres plateformes disponibles. OpenAI n’a pas encore fait une annonce publique, mais le service est d’ores et déjà accessible.

ChatGPT Translate Traduction

ChatGPT Translate fait ses débuts pour la traduction

Le fonctionnement de ChatGPT Translate est simple. À gauche, on retrouve la section où vous entrez le texte que vous voulez traduire. Et à droite, il y a la traduction dans une autre langue qui apparaît. Il y a 28 langues disponibles, dont… deux fois le français. Soit c’est une erreur, soit OpenAI distingue le français de France et le français du Québec. Mais il n’y a pas de mention précise ici. À l’inverse, pour le portugais, il y a bien les choix « portugais (Brésil) » et « portugais (Portugal) ».

Une différence qui saute aux yeux entre l’outil d’OpenAI et Google Traduction ou DeepL est le temps pour s’exécuter. ChatGPT Translate met plusieurs secondes avant de proposer la traduction, là où les concurrents proposent une réponse (presque) instantanée. On peut imaginer que l’outil d’OpenAI est encore en phase de test.

Un autre élément est que le service propose quatre options : « Traduis ceci avec un rendu naturel », « Traduis ceci dans un style formel et professionnel », « Traduis ceci de manière simple comme si tu t’adressais à un enfant » et « Traduis ceci dans un style académique ». Mais le fait de choisir l’un de ces éléments renvoie en réalité vers ChatGPT avec un prompt déjà renseigné. À voir si ce sera directement au service de traduction à l’avenir.

À noter également qu’il y a le support du texte, d’une image ou même de la voix. Mais ce n’est pas disponible pour tout le monde en l’état. La plupart des utilisateurs ont seulement accès à la partie texte.

« ChatGPT comprend le ton, les expressions idiomatiques et le contexte. Demandez une formulation formelle, familière ou régionale pour que vos propos sonnent justes et naturels selon la situation », indique OpenAI.

ChatGPT Translate est disponible à cette adresse et se veut gratuit.

