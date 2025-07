OpenAI va utiliser les serveurs de Google Cloud pour ChatGPT

OpenAI annonce une étape dans l’évolution de ses infrastructures : ChatGPT fonctionnera désormais en partie sur les services Google Cloud. Cette décision marque un tournant pour l’entreprise, jusqu’ici fortement dépendante de Microsoft Azure.

Une diversification des partenaires cloud

Depuis ses débuts, OpenAI s’appuie principalement sur Microsoft Azure pour faire fonctionner ses produits, dont ChatGPT. Cependant, l’entreprise cherche à réduire cette dépendance. En juin, des rumeurs évoquaient un accord avec Google Cloud, sans détails précis. OpenAI confirme aujourd’hui cette collaboration. Google Cloud supportera désormais les versions Enterprise, Edu et Team de ChatGPT, ainsi que l’API d’OpenAI, au même titre que les autres fournisseurs comme Microsoft, CoreWeave et Oracle.

Cette diversification permettra à OpenAI de répartir ses charges de travail. Les utilisateurs basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Norvège et aux Pays-Bas bénéficieront de ces infrastructures, sans pour autant percevoir de différence dans leur expérience. En effet, l’utilisation de Google Cloud restera transparente pour les utilisateurs finaux.

Un coup stratégique pour Google Cloud

Pour Google, cette annonce représente une victoire significative. Bien que plus jeune et moins dominant que les services cloud d’Amazon ou de Microsoft, Google Cloud gagne du terrain. Cette collaboration avec OpenAI s’ajoute à celle déjà établie avec Anthropic, une entreprise fondée par d’anciens cadres d’OpenAI qui propose Claude, un concurrent de ChatGPT. Ainsi, Google renforce sa position dans le secteur de l’intelligence artificielle, un domaine en pleine expansion.

C’est l’occasion de rappeler que Google propose lui-même sa propre intelligence artificielle avec Gemini.