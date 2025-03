OpenAI (ChatGPT) veut utiliser librement des documents protégés par le droit d’auteur pour former son IA

OpenAI, la société derrière ChatGPT, a soumis un ensemble de recommandations à l’administration Trump, visant à déréguler le secteur de l’intelligence artificielle et à assouplir les lois sur le droit d’auteur pour favoriser la concurrence avec la Chine dans le domaine de l’IA. La société estime que les entreprises américaines d’IA doivent bénéficier d’une plus grande liberté d’innovation, sans être freinées par des lois étatiques jugées trop contraignantes.

Une dérégulation pour stimuler l’innovation

Selon OpenAI, les lois actuelles sur l’IA aux États-Unis sont « trop lourdes » et nuisent à la qualité des données d’entraînement disponibles pour les entreprises américaines. La société fait valoir que ces régulations sont plus faciles à appliquer aux entreprises nationales, mais qu’elles entraînent des coûts supplémentaires et limitent l’accès à des données cruciales pour l’amélioration des modèles d’IA. OpenAI appelle ainsi à une réduction des barrières légales et suggère que le gouvernement fédéral accorde des allègements aux entreprises privées face aux 781 projets de loi liés à l’IA introduits dans différents États.

Un accès libre aux œuvres protégées par le droit d’auteur

L’un des points clés des recommandations d’OpenAI concerne l’accès des modèles d’IA aux œuvres protégées par le droit d’auteur. La société défend l’idée que les modèles d’IA devraient pouvoir être entraînés sur des données protégées, arguant que ces modèles ne reproduisent pas les œuvres pour un usage public, mais apprennent à partir de celles-ci. OpenAI se base sur la doctrine de l’« usage équitable » pour justifier sa position et critique les lois de l’Union européenne qu’elle considère comme un frein à l’innovation en matière d’IA.

Les créateurs de contenu, les artistes, les journalistes et les écrivains dénoncent l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des IA sans compensation. Cette controverse a été alimentée par des poursuites, comme celle intentée par le New York Times contre Microsoft et OpenAI, concernant l’utilisation d’articles de presse dans l’entraînement de leurs modèles. OpenAI plaide cependant qu’il est essentiel que les États-Unis conservent leur leadership en matière d’IA pour ne pas être dépassés par d’autres nations.