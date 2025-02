OpenAI (ChatGPT) rejette l’offre de rachat d’Elon Musk de 97,4 milliards de dollars

Elon Musk a fait une offre de 97,4 milliards de dollars pour racheter la branche à but non lucratif d’OpenAI, rapporte le Wall Street Journal. Cette proposition, soumise au conseil d’administration de l’entreprise derrière ChatGPT, marque une escalade significative dans la rivalité qui oppose Elon Musk à OpenAI, une société qu’il a cofondée en 2015 avec Sam Altman avant de la quitter en 2019.

Une offre d’Elon Musk pour racheter OpenAI

L’offre est soutenue par un consortium influent, comprenant xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, ainsi que des poids lourds de l’investissement comme Valor Equity Partners, le magnat hollywoodien Ari Emanuel et 8VC, le fonds de Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir. Cette proposition intervient à un moment crucial pour OpenAI, alors que son dirigeant, Sam Altman, est déjà engagé dans plusieurs projets d’envergure, notamment la transformation de l’entreprise en une structure à but lucratif et le lancement de Stargate, un projet d’infrastructure d’IA de 500 milliards de dollars.

Elon Musk justifie cette offre de rachat en affirmant qu’OpenAI a dévié de sa mission initiale, qui était de développer une IA de manière sûre et open source. Il a déclaré dans un communiqué transmis par son avocat Marc Toberoff : « Il est temps qu’OpenAI redevienne la force positive, open source et axée sur la sécurité qu’elle était autrefois. Nous nous assurerons que cela se produise ».

Sam Altman n’est pas intéressé par le rachat

Cette offre complique les plans d’OpenAI, notamment sa conversion en une entité à but lucratif. L’équipe d’Elon Musk a promis de surpasser toute autre offre concurrente, ce qui pourrait perturber les négociations en cours avec Microsoft et d’autres parties prenantes.

En réponse à cette offre de rachat, Sam Altman a ironiquement posté sur X : « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez ». Ce à quoi Elon Musk lui a répondu : « Escroc ».