IA : Elon Musk veut empêcher OpenAI de se transformer en société à but lucratif

Elon Musk a de nouveau demandé à la justice américaine d’empêcher OpenAI, maison-mère de ChatGPT, de se transformer en une entreprise entièrement à but lucratif.

Les avocats représentant Elon Musk, sa startup d’IA xAI, et l’ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI, Shivon Zilis, ont déposé une injonction préliminaire contre OpenAI, rapporte CNBC. L’injonction empêcherait également OpenAI d’exiger prétendument de ses investisseurs qu’ils s’abstiennent de financer des concurrents, notamment xAI et d’autres.

Ce nouveau front judiciaire marque une nouvelle étape dans la querelle judiciaire entre Elon Musk, et Sam Altman, le patron d’OpenAI. Le patron de Tesla et SpaceX avait participé au lancement d’OpenAI en 2015, sous la promesse qu’il s’agirait d’une structure à but non lucratif. Mais, selon lui, Sam Altman l’a « manipulé et trompé », décidant au final de s’allier à Microsoft.

Elon Musk n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il avait déposé en mars une première plainte contre OpenAI et ses deux fondateurs, Sam Altman et Greg Brockman, qu’il accusait alors de fraude, conspiration et publicité mensongère. Il avait ensuite retiré cette plainte, avant de la relancer, puis de l’élargir pour inclure des allégations selon lesquelles Microsoft et OpenAI auraient violé les lois antitrust lorsque le créateur de ChatGPT aurait demandé aux investisseurs d’accepter de ne pas investir dans des sociétés concurrentes, y compris la dernière startup d’Elon Musk, xAI.

Dans leur requête en injonction préliminaire, les avocats d’Elon Musk soutiennent qu’il devrait être interdit à OpenAI de bénéficier d’informations sensibles obtenues à tort ou d’une coordination via les verrouillages du conseil d’administration Microsoft-OpenAI.