Elon Musk attaque en justice OpenAI (ChatGPT)… à cause du deal passé avec Microsoft

Elon Musk semble accorder à la liberté d’entreprendre le même crédit qu’à la liberté d’expression, ce qui signifie une fois encore que cette liberté s’arrête à ses considérations personnelles. Ainsi, l’homme fort de X, Tesla et de SpaceX vient d’attaquer en justice OpenAI, les nombreuses filiales LLC portant le même nom, le CEO d’OpenAI Sam Altman, ainsi que le président d’OpenAI Gregory Brockman pour la simple et bonne raison qu’OpenAI a changé de stratégie commerciale en signant un très gros deal avec Microsoft !

OpenAI, du modèle ouvert au modèle commercial

Déposée le jeudi 29 février devant la Cour Supérieure de Californie, la plainte de Musk affirme qu’OpenAI s’est rendue coupable de violation de contrat et pire encore de violation présumée des lois sur la concurrence déloyale et non faussée (entre autres…). Le patron de SpaceX estime qu’OpenAI est désormais devenu une « filiale de facto à code fermé » et que la société a perdu de vue son objectif initial « non lucratif » et ouvert. Musk sait bien de quoi il parle à ce sujet : lui-même, Sam Altman, et Gregory Brockman ont fondé OpenAI comme une entreprise open source et non comme une société uniquement organisée de façon « à maximiser les profits des actionnaires ».

Dans sa plainte, Elon Musk fournit même des captures d’écran du site d’OpenAI juste après la création de la société. OpenAI y affirme notamment être « libre d’obligations financières ». Musk reproche aussi à OpenAI de fermer le code source de son moteur d’IA GPT-4, un changement de cap qui serait « uniquement motivé par des considérations commerciales, pas par la sécurité ». Et évidemment, Microsoft serait largement responsable de cette stratégie commerciale totalement assumée désormais.

Une plainte fantaisiste de plus pour Musk ?

Les récriminations de Musk semblent ici déconnectés des loi sur les sociétés en vigueur aux Etats-Unis, une société à but non lucratif ayant évidemment la totale liberté de changer de business-model et de devenir une entreprise commerciale. Musk n’est pourtant plus partie prenante dans OpenAI, mais semble malgré tout considérer qu’OpenAI devrait garder les mêmes objectifs que lors de sa création. En filigrane, il n’est pas difficile aussi de lire un certain agacement face aux avancées rapides du LLM GPT, au point que Grok (l’IA de Musk crées par sa société xAI) semble largement à la traine en comparaison. Evidemment, si GPT-4 et les LLM suivants étaient Open Source, Elon Musk pourrait largement s’en inspirer pour Grok… dont le modèle commercial est pourtant lui aussi fermé. Il faut ainsi payer un abonnement X premium de 20 dollars par mois pour accéder à Grok. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais… » en somme. On notera enfin qu’Elon Musk est un habitué des plaintes qui semblent perdues d’avance : on citera les menaces de poursuites contre l’Anti Diffamation League (qui avait pointé du doigt l’explosion des messages de haine sur X) ou bien encore la plainte visant la soit disant « anticonstitutionnalité » du bureau américain du travail.