Accusé de licenciement abusif, SpaceX rétorque que le bureau du travail américain est « anticonstitutionnel »

Pour Elon Musk, le monde est simple : tout ce qui dérange l’entrepreneur star est qualifié d' »anticonstitutionnel », des régulateurs anti-trust à la SEC en passant par la modération des contenus sur X jusqu’aux accusations… de licenciement abusif ! Suite à l’enquête du National Labor Relations Board (NLRB), qui avait statué que SpaceX enfreignait probablement la loi en ayant viré 9 salariés qui critiquaient les dérapages d’Elon Musk, l’agence spatiale privée a réagi de façon absolument lunaire… en attaquant à son tour en justice le NLRB ! En fait, cette réplique apparait tellement hors des clous que l’implication d’Elon Musk dans ce dossier ne fait plus guère de doutes.

Dans sa plainte, SpaceX va jusqu’à contester l’organisation du NLRB et affirme que l’agence viole la constitution américaine, pas moins ! Plus précisément, SpaceX fait valoir que la procédure du NLRB porte atteinte au droit constitutionnel de l’entreprise à un procès devant un jury. L’objectif est bien sûr ici de stopper net la procédure lancée par le NLRB, une tentative plus qu’osée et qui a peu de chances de réussir si l’on en croit certains experts juridiques qui se sont prononcés sur l’affaire. Rien ne semble impossible cependant pour Elon Musk : au mois de novembre 2023, SpaceX avait réussi à bloquer une plainte pour discrimination à l’embauche, invoquant la nomination inappropriée de certains juges administratifs.