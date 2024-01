SpaceX est accusé d’avoir viré illégalement des salariés… parce qu’ils critiquaient Elon Musk

Elon Musk a une conception de la liberté d’expression à échelle variable, une liberté qui semble devoir s’arrêter à la critique de l’entrepreneur star. On apprend en effet que le National Labor Relations Board (NLRB) vient de déposer une plainte contre SpaceX et accuse l’entreprise de pratiques déloyales après le licenciement jugé illégal de huit employés. Ces employés étaient impliqués dans la rédaction et la distribution d’une lettre ouverte qui critiquait le comportement d’Elon Musk sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. La lettre citait (entre autres) les blagues grossières de Musk au sujet des accusations de conduite sexuelle inappropriée portées à son encontre (une affaire réglée précédemment à l’amiable par SpaceX pour un montant de 250 000 dollars). Peu après la publication de ce texte, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, aurait réprimandé les employés impliqués et leur aurait ordonné de cesser d’utiliser les canaux de communication de l’entreprise pour de telles activités. Au cours des mois suivants, neuf employés de SpaceX avaient été licenciés.

La plainte du NLRB affirme que le licenciement de ces employés constitue une violation de leurs droits à s’engager dans une « activité concertée protégée », terme utilisé pour décrire les actions collectives des employés visant à améliorer les conditions de travail. De plus, la direction de SpaceX est accusée d’avoir interrogé au moins un employé concernant cette lettre et d’avoir créé une « atmosphère de surveillance » en montrant aux employés concernés des captures d’écran de leur chat de groupe Signal privé.

Cette affaire, qui sera portée devant un juge administratif le 5 mars prochain, souligne encore un peu plus les vives tensions qui existent entre les entreprises dirigées par Elon Musk et le NLRB. Si SpaceX est reconnue coupable de violation des lois du travail, le NLRB pourrait alors ordonner la réintégration des travailleurs licenciés et décider d’une compensation pour les salaires perdus. SpaceX pourrait évidemment faire appel de cette décision, prolongeant ainsi le processus juridique.