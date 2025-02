OpenAI veut moins d’auto-censure de la part de ChatGPT

C’est dans l’air du temps : OpenAI révise ses méthodes de formation/entrainement de l’IA pour privilégier la « liberté intellectuelle », ce qui permettra ainsi à ChatGPT de répondre à davantage de questions et de présenter plusieurs perspectives sur des sujets plus ou moins controversés. Dans une nouvelle version de son document de référence de 187 pages, l’entreprise souligne son engagement envers la « vérité » en évitant la désinformation ou l’omission de contexte. Le chatbot ne prendra donc plus désormais de position éditoriale mais fournira à la place des points de vue équilibrés. Par exemple, ChatGPT reconnaîtra à la fois les mouvements « Black lives matter » et « all lives matter » tout en apportant des éléments de contextualisation sur chacun de ces mouvements.

Ce changement s’inscrit dans l’objectif plus large d’OpenAI de rester le plus neutre possible, en visant à aider les utilisateurs plutôt qu’à influencer les perspectives sociétales. Incidemment, et comme le rappellent aujourd’hui plusieurs analystes américains, ce point de vue « colle » avec la ligne politique de l’administration Trump, qui consiste in fine à mettre dos à dos dans le débat des perspectives parfois profondément réactionnaires et des points de vue nettement plus « progressistes ». OpenAI balaie ces critiques d’un revers de main et assure que ces modifications n’ont pas de sous-texte politique, sachant que ChatGPT continuera de refuser de traiter du contenu manifestement faux ou nuisible.