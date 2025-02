OpenAI lance un outil de recherche approfondie sur ChatGPT

OpenAI annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de recherche approfondie (deep research) au niveau de ChatGPT, destinée à améliorer l’expérience de recherche pour les utilisateurs ayant des besoins complexes et détaillés. Ce nouvel outil vise à accompagner les utilisateurs dans des domaines tels que la finance, la science, la politique ou l’ingénierie, mais aussi toute personne ayant des besoins en matière de recherches approfondies, par exemple pour l’achat de produits nécessitant une analyse minutieuse.

Une recherche plus approfondie et précise sur ChatGPT

La nouvelle fonction de recherche approfondie de ChatGPT permet d’aller au-delà des simples réponses rapides ou résumés. Elle est conçue pour ceux qui nécessitent une recherche détaillée, puisant dans plusieurs sources d’information pour fournir des réponses plus complètes et fiables. L’outil est disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Pro, avec une limite de 100 requêtes par mois. OpenAI prévoit également d’étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs Plus et Team dans un avenir proche, avec des limites de requêtes plus élevées. Aussi, ce n’est pas disponible en Europe au lancement, mais OpenAI assure faire le nécessaire pour proposer son système dans la région.

Une approche évolutive avec des outils spécialisés

Pour utiliser cette fonctionnalité, l’utilisateur doit simplement sélectionner l’option de recherche approfondie dans l’interface de ChatGPT, soumettre une requête, et éventuellement ajouter des fichiers ou des tableurs. Le processus de recherche peut prendre entre 5 et 30 minutes. Actuellement, les réponses sont uniquement textuelles, mais OpenAI prévoit d’ajouter prochainement des visuels, des graphiques et d’autres éléments analytiques.

Un des points clés de cette nouvelle fonctionnalité réside dans son modèle de raisonnement o3. Ce dernier a été optimisé pour la navigation Web et l’analyse de données, permettant à l’IA de parcourir et d’analyser une quantité considérable de texte, d’images et de PDF sur Internet. L’outil peut également intégrer des fichiers mis en ligne par l’utilisateur, tout en fournissant des citations précises de ses sources.

Assurer la fiabilité des résultats

L’un des défis majeurs de l’IA réside dans sa capacité à fournir des informations précises. Pour cela, OpenAI met en place un système de documentation complète pour chaque recherche, avec des citations claires et un résumé de la réflexion de l’IA. Ce processus vise à garantir la transparence et à permettre aux utilisateurs de vérifier la fiabilité des données obtenues.

Ainsi, avec sa nouveauté sur ChatGPT, OpenAI semble vouloir répondre à un besoin croissant de recherche approfondie, tout en minimisant les risques d’erreurs et d’imprécisions grâce à des outils de raisonnement avancés.

En tout cas, on sent que le lancement récent de DeepSeek-R1 pousse OpenAI à s’activer un peu plus. Le groupe a lancé o3-mini il y a quelques jours, avec une formule gratuite pour rivaliser avec DeepSeek-R1. Et maintenant, voilà la recherche approfondie.