Test Zendure SolarFlow 2400 AC+ : la batterie de stockage solaire retrofit la plus ambitieuse de la gamme ?

Le marché du stockage solaire résidentiel est en train de changer de dimension. Dans le même temps, la demande progresse fortement pour les solutions de batterie solaire pour autoconsommation, capables de mieux valoriser chaque kilowattheure produit par une installation photovoltaïque domestique.

Pendant longtemps, l’autoconsommation photovoltaïque s’est heurtée à une limite très concrète : on produit beaucoup d’électricité en journée, précisément au moment où la maison en consomme souvent le moins. Le surplus part alors vers le réseau, parfois valorisé à un tarif modeste, alors que l’électricité rachetée le soir reste facturée bien plus cher. C’est dans cet écart, à la fois économique et pratique, que les batteries domestiques prennent tout leur sens.

Avec le Zendure SolarFlow 2400 AC+, la marque ne s’adresse pas d’abord aux nouveaux projets photovoltaïques, mais aux foyers déjà équipés d’une installation solaire en toiture et qui veulent ajouter du stockage sans revoir toute l’architecture existante. Autrement dit, on est ici face à une vraie solution de stockage photovoltaïque résidentiel pensée pour améliorer la rentabilité d’un système déjà en place.

C’est un point essentiel. Là où certains systèmes imposent un changement d’onduleur, des modifications de câblage ou une intégration plus lourde, le SolarFlow 2400 AC+ a été pensé comme une solution AC-couplée, plug-and-play et retrofit, capable de venir se greffer sur une installation déjà en service.

Il ne faut d’ailleurs pas le confondre avec le Zendure SolarFlow 2400 AC lancé auparavant. Le SolarFlow 2400 AC+ représente une évolution nette de la proposition : nouveau positionnement, format intégré, connectique enrichie, gestion énergétique plus poussée et orientation assumée vers les besoins de puissance élevés. Sur le papier, on parle d’un système capable d’offrir 2 400 W bidirectionnels en AC, de démarrer à 2,4 kWh de capacité, puis de grimper jusqu’à 16,8 kWh avec batteries additionnelles. Autrement dit, on quitte le simple rôle de tampon solaire pour entrer dans une logique de véritable réserve énergétique domestique.

Ce modèle vise les utilisateurs qui veulent maximiser leur autoconsommation solaire, réduire les achats d’électricité en heures chères et conserver une vraie marge d’évolution pour les années à venir, notamment avec l’arrivée d’une pompe à chaleur, d’un véhicule électrique ou d’équipements plus énergivores dans la maison.

Dans ce test du Zendure SolarFlow 2400 AC+, l’objectif n’est donc pas de répéter une fiche technique. Il s’agit d’évaluer la cohérence du produit, son positionnement réel, sa simplicité d’intégration, la pertinence de son application et, surtout, son intérêt concret pour un foyer français déjà équipé de panneaux photovoltaïques.

Un positionnement très clair : optimiser une installation photovoltaïque existante

Le premier mérite du Zendure SolarFlow 2400 AC+, c’est la clarté de son positionnement. Cette batterie Zendure ne cherche pas à séduire uniquement par sa fiche technique ; elle répond à un besoin concret, celui d’un foyer qui veut consommer davantage sa propre énergie solaire au lieu de la réinjecter au réseau dans de mauvaises conditions économiques.

Beaucoup de produits tentent de couvrir tous les usages à la fois. Ici, le message est limpide : cette batterie s’adresse d’abord aux propriétaires qui disposent déjà d’un système photovoltaïque en toiture et qui veulent en améliorer la rentabilité sans repartir de zéro.

Dans ce contexte, l’approche AC-couplée a un avantage évident. L’énergie produite par les micro-onduleurs ou par l’installation existante peut être récupérée côté courant alternatif afin d’être stockée puis restituée plus tard. En pratique, cela permet de mieux valoriser le surplus solaire de la journée pour l’utiliser le soir, tôt le matin ou lors des pointes de consommation. C’est précisément ce que recherchent les ménages qui constatent que leur production solaire est abondante à midi, mais insuffisamment exploitée une fois le soleil couché.

Le SolarFlow 2400 AC+ vise donc moins le primo-équipement que le retrofit intelligent. Et c’est là qu’il se distingue. Dans une maison déjà équipée, l’idée n’est pas seulement d’ajouter une batterie, mais d’ajouter une batterie qui ne transforme pas l’installation en chantier. Cette promesse de compatibilité large est au cœur de l’intérêt du produit.

Design, format et qualité de fabrication : un bloc dense, robuste et pensé pour durer

Dès le déballage, le Zendure SolarFlow 2400 AC+ donne une impression de produit sérieux. L’emballage est sobre, épais, protecteur, sans extravagance, mais avec ce qu’il faut pour sécuriser un appareil qui dépasse les 27 kg. On n’est pas face à un accessoire léger de station d’énergie nomade, mais face à un équipement domestique qui doit s’inscrire dans la durée.

Le châssis en alliage métallique inspire confiance. L’assemblage paraît soigné et l’ensemble reprend les codes visuels robustes déjà connus chez Zendure, avec une finition propre et un encombrement relativement contenu au regard de la puissance annoncée. Ses dimensions, autour de 326 x 294 x 251 mm, restent raisonnables pour un système intégrant à la fois la partie batterie et l’électronique de conversion. Cette intégration en un seul bloc constitue d’ailleurs l’un des changements importants de cette génération.

Ce choix présente un avantage immédiat : le gain de place. Là où certains systèmes séparent l’onduleur, la batterie et des modules annexes, le SolarFlow 2400 AC+ simplifie l’installation visuellement et physiquement. En contrepartie, il concentre davantage les fonctions dans le même appareil. C’est pratique au quotidien, mais cela signifie aussi qu’en cas de panne matérielle majeure, la logique de remplacement peut être moins souple qu’avec une architecture totalement modulaire. C’est le compromis classique entre simplicité d’intégration et granularité de maintenance.

Un seul bloc

Sur le plan pratique, Zendure a visiblement cherché à améliorer les détails : poignées latérales pour le transport, radiateur passif massif pour la dissipation thermique, indice IP65 pour une installation dans des environnements exigeants, et présence d’une connectivité RJ45 en complément du Wi-Fi et du Bluetooth. Ce dernier point mérite d’être souligné, car il répond à un cas très concret : celui des installations placées dans un garage, un local technique ou un espace extérieur où le Wi-Fi est trop faible ou instable.

Port RJ45

Autre élément intéressant, le système reste évolutif grâce à l’ajout de batteries supplémentaires. L’interface d’empilage et de connexion semble reprendre une philosophie déjà connue chez Zendure, ce qui rassure sur la continuité de l’écosystème. Pour les utilisateurs qui veulent commencer petit puis étendre leur stockage plus tard, c’est un argument fort.

Fiche technique : une batterie qui ne joue plus dans la catégorie d’entrée de gamme

Sur le plan technique, le Zendure SolarFlow 2400 AC+ envoie un signal clair : il ne s’agit pas d’un simple système d’appoint. Sa base repose sur une batterie LiFePO4 de 2,4 kWh, technologie aujourd’hui privilégiée pour sa stabilité, sa durabilité et sa meilleure tolérance thermique par rapport à d’autres chimies. La tension nominale de 48 V va également dans le bon sens pour limiter les pertes et viser un fonctionnement plus efficace.

La donnée la plus marquante reste évidemment la puissance AC bidirectionnelle de 2 400 W. Par défaut, le système est configuré en 800 W, ce qui colle à une logique de simplicité et de conformité d’usage dans de nombreux scénarios résidentiels. Mais le mode premium permet de monter bien plus haut, jusqu’à 2 400 W, pour absorber ou restituer davantage d’énergie selon les besoins. C’est un vrai changement d’échelle pour un système de stockage retrofit.

En usage hors réseau, le produit annonce jusqu’à 3 200 VA de puissance de sortie, avec un positionnement orienté secours domestique. On n’est pas sur une alimentation intégrale de toute la maison en mode panne générale, mais on peut envisager le maintien d’appareils critiques ou de charges importantes, dans une logique de continuité de service plus crédible que sur des solutions d’entrée de gamme.

Prise hors-réseau en cas de panne

L’autre gros point fort est la capacité extensible jusqu’à 16,8 kWh. Cela change complètement la lecture du produit. En version de base, on peut déjà lisser une partie des consommations du soir. Avec plusieurs modules, on entre dans une stratégie beaucoup plus ambitieuse : stockage massif du surplus solaire, arbitrage sur les tarifs, alimentation de charges soutenues, préparation d’une électrification plus poussée du foyer.

Les caractéristiques environnementales sont cohérentes avec le positionnement premium : IP65, fonctionnement de -20°C à 55°C, charge possible de 0°C à 55°C, sans oublier la fonction d’auto-chauffage mise en avant pour maintenir la performance en conditions froides. Pour une batterie destinée à être installée potentiellement en extérieur abrité, dans un garage non chauffé ou dans un local technique, c’est loin d’être anecdotique.

Installation et mise en service : la promesse plug-and-play tient-elle vraiment ?

L’un des grands arguments marketing du SolarFlow 2400 AC+ est sa simplicité d’installation. Et il faut reconnaître que l’appareil semble avoir été conçu pour réduire au maximum la friction lors de la mise en service. On branche, on associe, on configure, et le système devient rapidement visible dans l’application.

Dans les retours d’intégration disponibles, la détection de l’appareil apparaît rapide, avec un parcours assez classique : alimentation, ajout depuis l’application Zendure, identification du numéro de série, choix du mode local ou du mode connecté, puis rattachement au réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Pour un utilisateur déjà familier des objets connectés, il n’y a rien de déroutant. Pour un néophyte, l’ergonomie reste globalement accessible.

Le point à retenir, c’est que le SolarFlow 2400 AC+ s’intègre dans une logique d’écosystème. Ce n’est pas seulement une batterie, c’est un élément d’un HEMS capable de dialoguer avec d’autres équipements Zendure et avec certains appareils tiers. Si l’on possède déjà un environnement de la marque, l’ajout dans le système global paraît particulièrement fluide.

Il faut malgré tout garder une approche réaliste sur la partie électrique. La montée en puissance jusqu’à 2 400 W implique évidemment que l’installation en amont soit cohérente. En France, on ne traite pas de la même manière un usage standard limité et un système exploité en puissance élevée sur ligne dédiée. Le produit a les capacités pour aller loin, mais cette latitude doit s’accompagner d’une installation sérieuse, dimensionnée correctement et conforme aux bonnes pratiques. C’est un appareil avancé ; il mérite un environnement électrique à sa hauteur.

Application Zendure : un pilotage riche, mais surtout orienté stratégie énergétique

L’application ne sert pas uniquement à vérifier le pourcentage de batterie restant. Sur le Zendure SolarFlow 2400 AC+, elle joue un rôle central, car c’est elle qui donne accès aux différents modes de gestion énergétique. Et c’est là que le produit prend vraiment de l’épaisseur.

L’interface reprend une logique désormais connue chez Zendure : vue d’ensemble de l’appareil, connectivité, état de charge, flux d’énergie, accès aux statistiques et menu de paramètres avancés. La lecture est suffisamment claire pour un usage quotidien, avec une hiérarchie visuelle compréhensible même pour un utilisateur non expert. On visualise rapidement si la batterie charge, décharge ou reste en veille, et on identifie le cheminement global de l’énergie.

Mais l’intérêt ne se limite pas à cette couche de supervision. Le système propose plusieurs philosophies de pilotage. On retrouve notamment un mode automatisé, un mode expert et une couche d’optimisation basée sur l’intelligence logicielle de la marque, avec ZENKI. L’idée est de ne plus seulement stocker puis restituer mécaniquement, mais de prendre des décisions énergétiques à partir de plusieurs signaux : prévisions de production, habitudes de consommation, prix de l’électricité, seuils de batterie, dispositifs connectés associés.

Pour l’utilisateur avancé, c’est potentiellement très intéressant. En mode expert, il devient possible de raisonner avec un compteur intelligent, une prise connectée, une planification horaire ou une logique tarifaire. En clair, on peut demander au système d’agir non seulement selon la présence de surplus solaire, mais aussi selon le contexte économique du moment.

Pour le marché français, certaines fonctions liées au tarif dynamique doivent encore être regardées avec nuance, car tous les foyers n’ont pas accès à une tarification suffisamment fine pour tirer immédiatement le meilleur parti de ces automatismes. En revanche, la perspective est bonne. Le produit est déjà prêt pour une gestion énergétique plus sophistiquée, ce qui lui donne une vraie longueur d’avance pour les années à venir.

SolarFlow 2400 AC+ vs SolarFlow 2400 AC : quelles différences avec son prédécesseur ?

La comparaison entre le Zendure SolarFlow 2400 AC+ et le SolarFlow 2400 AC doit surtout se faire sur les différences matérielles et fonctionnelles. C’est cela qui compte vraiment au moment de choisir : le format, les batteries compatibles, la capacité de départ, l’évolutivité, la connectique et les usages possibles dans la maison. Le reste relève davantage du discours de marque que d’un bénéfice immédiat pour l’utilisateur.

La première différence visible concerne le format physique. Le SolarFlow 2400 AC repose sur une architecture modulaire avec une unité principale à laquelle on associe des batteries externes. Dans sa configuration la plus parlante, on retrouve l’unité supérieure posée sur une ou plusieurs batteries d’extension. Le SolarFlow 2400 AC+, lui, adopte un format plus intégré : l’électronique et la batterie de base sont réunies dans un même bloc. Pour l’utilisateur, cela change la lecture du produit. L’ancien modèle ressemble davantage à un système modulaire à composer, alors que le nouveau se présente comme une solution plus compacte et immédiatement exploitable.

La deuxième différence, et sans doute la plus importante, concerne les batteries compatibles. Le SolarFlow 2400 AC est compatible avec les AB3000X. Le SolarFlow 2400 AC+ va plus loin : il est compatible avec les AB3000L, mais aussi avec les différentes déclinaisons des gammes AB2000 et AB1000. C’est un point essentiel, car il change directement la manière de faire évoluer l’installation. Avec le 2400 AC+, l’utilisateur bénéficie d’une souplesse bien plus importante pour augmenter sa capacité de stockage, réutiliser des batteries déjà présentes dans l’écosystème Zendure ou étaler son investissement sur plusieurs étapes.

Batterie AB3000L vue de haut (compatible AB2000(X/S) et AB1000(X/S)

Autre différence concrète : la capacité de départ. Le SolarFlow 2400 AC+ démarre avec 2,4 kWh intégrés, alors que le SolarFlow 2400 AC s’appuie sur une logique plus dépendante des modules additionnels. Pour l’utilisateur, cela signifie qu’avec le nouveau modèle, le système est immédiatement lisible : on sait ce que l’on achète dès la base, sans forcément raisonner tout de suite en empilage ou en extension. C’est plus simple à comprendre pour un particulier qui veut une batterie solaire pour autoconsommation prête à l’emploi.

Il faut aussi parler de la connectique. Le SolarFlow 2400 AC+ ajoute notamment une connexion RJ45 en plus du Wi-Fi et du Bluetooth. Dit comme cela, cela peut sembler secondaire, mais dans la pratique c’est un vrai plus pour les installations placées dans un garage, un local technique ou un abri où le signal Wi-Fi passe mal. Le 2400 AC+ est donc plus flexible sur le terrain, notamment pour les utilisateurs qui veulent une liaison réseau plus stable.

Du point de vue des fonctions et usages, les deux produits partagent une même logique générale d’optimisation de l’autoconsommation solaire, mais le 2400 AC+ pousse plus loin la notion de système domestique polyvalent. Sa base intégrée, sa compatibilité batterie élargie et sa connectique enrichie le rendent plus simple à intégrer dans des scénarios évolutifs. En clair, si l’on veut seulement stocker du surplus solaire avec une architecture déjà connue, le SolarFlow 2400 AC garde du sens. Mais si l’on cherche un produit plus souple, plus moderne dans son intégration et mieux préparé à évoluer avec les besoins de la maison, le SolarFlow 2400 AC+ prend un avantage net.

Enfin, il y a une différence de philosophie produit perceptible dans l’usage. Le SolarFlow 2400 AC convient bien à une logique modulaire centrée sur les AB3000X. Le SolarFlow 2400 AC+, lui, apparaît comme une solution plus universelle dans l’écosystème Zendure, grâce à sa compatibilité plus large et à son format plus autonome dès l’achat. Pour l’utilisateur final, cela se traduit par un choix assez simple : l’ancien modèle reste pertinent si l’on raisonne dans son architecture d’origine, tandis que le nouveau modèle est plus intéressant si l’on veut plus de flexibilité, plus de compatibilité et une lecture plus directe du produit.

Performances attendues au quotidien : ce que change réellement une batterie de 2 400 W

La question essentielle reste toujours la même : qu’est-ce que ce produit change réellement dans la vie d’un foyer ? La réponse tient en trois mots : souplesse, puissance, rentabilité.

Avec une batterie de base de 2,4 kWh, on peut déjà déplacer une portion utile de la production solaire vers le soir. Cela suffit pour couvrir une partie de l’éclairage, du multimédia, de l’informatique, de petits appareils ménagers ou du fond de consommation d’une habitation. Mais le vrai intérêt apparaît quand on combine cette capacité avec la puissance de sortie élevée. Beaucoup de systèmes savent restituer de l’énergie, mais pas forcément à un niveau de puissance suffisant pour accompagner des usages plus exigeants.

Ici, avec 2 400 W disponibles, on peut commencer à absorber des charges plus sérieuses : cuisson ponctuelle, électroménager, chauffage d’appoint, certains usages liés à une pompe à chaleur, ou encore une partie de la recharge d’un véhicule électrique selon le scénario choisi. Cela ne signifie pas que la batterie remplace magiquement tout le réseau, mais qu’elle devient beaucoup plus pertinente au moment où la maison consomme vraiment.

Autre usage intéressant : l’arbitrage tarifaire. Même dans un pays où le tarif dynamique n’est pas encore généralisé à tous les profils, la logique consistant à charger lorsque l’énergie est la moins chère et à décharger quand elle l’est davantage prend de l’épaisseur. Si demain les offres deviennent plus flexibles et mieux intégrées, le SolarFlow 2400 AC+ sera déjà positionné pour en profiter.

Sécurité, maintenance et fiabilité : un discours plus mature qu’auparavant

Sur un produit de cette catégorie, la sécurité n’est pas un détail marketing. C’est un critère de crédibilité. Zendure met en avant sur cette génération une approche appelée ZenGuard, avec double couche de supervision, fonctions de maintenance intelligente et système d’extinction interne à aérosol condensé en dernier rempart. Il faut toujours rester prudent face aux formulations commerciales, mais l’orientation est intéressante : la marque cherche visiblement à rassurer sur la capacité du système à surveiller, anticiper et contenir les anomalies.

À cela s’ajoutent des éléments plus concrets et immédiatement lisibles : chimie LiFePO4, gestion thermique, auto-chauffage basse température, réglages de seuils de charge et de décharge, fonctionnement hors ligne avec BMS local, et possibilité de conserver une connexion filaire pour une communication plus stable avec certains dispositifs de mesure. Pris ensemble, ces éléments dessinent un produit plus mûr, pensé non seulement pour fonctionner, mais pour tenir dans le temps.

Bien sûr, comme pour tout système connecté, la qualité de l’expérience dépendra aussi de la stabilité logicielle, des serveurs, des mises à jour applicatives et du sérieux du support dans la durée. C’est souvent là que se joue la différence entre une bonne fiche technique et un bon produit vécu au quotidien. Sur ce point, le SolarFlow 2400 AC+ semble partir avec une base solide, mais le recul d’usage à long terme restera décisif.

Les limites à garder en tête avant achat

Le Zendure SolarFlow 2400 AC+ est séduisant, mais il ne faut pas le lire comme une solution miracle universelle. Première limite : son intérêt est maximal si vous avez déjà une installation photovoltaïque existante avec un surplus réellement exploitable. Sans production excédentaire régulière, une partie de sa promesse perd naturellement en pertinence.

Deuxième point : la puissance élevée est un avantage, mais elle suppose un minimum de réflexion sur l’infrastructure électrique, l’usage réel et la configuration retenue. Un foyer qui n’a besoin que d’un petit décalage de consommation n’exploitera pas forcément tout le potentiel du produit. À l’inverse, une maison équipée d’une pompe à chaleur, d’appareils électriques nombreux ou d’un véhicule rechargeable pourra davantage justifier cet investissement.

Troisième réserve : l’écosystème logiciel, aussi prometteur soit-il, reste un point sensible sur tous les produits connectés. Plus le système est intelligent, plus la qualité de l’application et des mises à jour devient importante. Il faudra donc suivre dans le temps la maturité de certaines fonctions avancées selon les marchés, en particulier celles liées à la tarification et aux intégrations tierces.

Enfin, il faut bien distinguer ce modèle du SolarFlow 2400 AC antérieur. Les deux noms sont proches, mais l’AC+ n’est pas une simple variante cosmétique. C’est un produit différent dans son positionnement, sa philosophie d’intégration et son ambition globale. Pour éviter toute confusion lors de l’achat, cette précision est essentielle.

Verdict : un excellent candidat pour maximiser l’autoconsommation solaire sans refaire toute son installation

Au final, le Zendure SolarFlow 2400 AC+ apparaît comme l’un des produits les plus intéressants du moment pour les foyers qui veulent franchir un cap dans le stockage solaire résidentiel. Pour qui cherche une batterie solaire pour autoconsommation moderne, évolutive et compatible avec une installation existante, sa proposition est particulièrement cohérente.

Sa grande force est de combiner plusieurs qualités rarement réunies avec autant de cohérence : une approche retrofit pensée pour les installations existantes, une puissance réellement utile, une évolutivité importante, un pilotage logiciel ambitieux et une ouverture vers une gestion énergétique plus large que le simple stockage quotidien.

Ce n’est pas seulement une batterie pour “garder un peu de surplus”. C’est un système qui peut devenir le cœur d’une stratégie d’autoconsommation intelligente, avec une vraie perspective d’évolution sur plusieurs années. Pour un propriétaire de panneaux solaires qui constate que trop d’énergie repart vers le réseau en journée, l’idée de récupérer cette valeur, de l’utiliser le soir et de la piloter intelligemment prend ici une forme particulièrement crédible.

Son tarif de départ le place certes dans une catégorie déjà sérieuse, mais sa proposition de valeur est à la hauteur : 2,4 kWh extensibles à 16,8 kWh, 2 400 W bidirectionnels, backup hors réseau, compatibilité large avec les installations photovoltaïques existantes, HEMS, MQTT, RJ45, et une intégration pensée pour limiter les travaux lourds. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est précisément le type de produit qui manquait entre la petite batterie d’appoint et le chantier énergétique complet.

Si votre objectif est de réduire votre facture d’électricité, d’augmenter votre taux d’autoconsommation solaire et de préparer la maison à des usages plus exigeants, le Zendure SolarFlow 2400 AC+ mérite clairement d’être placé tout en haut de la liste. À condition, bien sûr, de l’installer dans un environnement électrique cohérent et de l’exploiter pour ce qu’il est vraiment : non pas un gadget de plus dans l’univers solaire, mais une véritable plateforme de stockage énergétique domestique.

