KultureGeek Hors-Sujet 40 milliards de dollars : Microsoft, Nvidia, Google et OpenAI investissent au Royaume-Uni
40 milliards de dollars : Microsoft, Nvidia, Google et OpenAI investissent au Royaume-Uni

18 Sep. 2025 • 19:03
Les géants de la tech ont décidé de miser des milliards de dollars au Royaume-Uni. Microsoft prévoit d’investir 30 milliards de dollars d’ici 2028 pour bâtir son infrastructure d’intelligence artificielle, dont le plus grand supercalculateur du pays en partenariat avec Nscale. Cette annonce s’inscrit dans une série d’engagements dépassant 40 milliards de dollars, impliquant aussi Nvidia, Google, OpenAI et Salesforce.

30 milliards de dollars rien que pour Microsoft

Le plan de Microsoft se décompose en 15,5 milliards de dollars d’expansion du capital et 15,1 milliards consacrés à ses opérations britanniques. Grâce à ce financement, l’entreprise veut construire le plus grand superordinateur du Royaume‑Uni, équipé de plus de 23 000 cartes graphiques (GPU) avancées een collaboration avec Nscale, un acteur local du cloud. Par ailleurs, Brad Smith, président de Microsoft, adopte désormais une position plus conciliante vis‑à‑vis du Royaume‑Uni, après avoir critiqué en 2023 la tentative de blocage du rachat d’Activision‑Blizzard, finalement autorisé la même année.

Des investissements de Nvidia et Google

Nvidia annonce 11 milliards de livres (12,65 milliards d’euros) d’investissements au Royaume‑Uni avec Nscale et l’américain CoreWeave. Le groupe prévoit de déployer 120 000 GPU Blackwell sur le territoire, soit sa plus grande implantation européenne à ce jour. Comme l’explique David Hogan, responsable des ventes entreprise pour l’Europe chez Nvidia : « Cela fera véritablement du Royaume‑Uni un fabricant d’IA et non un consommateur d’IA ».

De son côté, Google engage 5 milliards de livres (5,75 milliards d’euros) pour l’IA au Royaume‑Uni et a ouvert un nouveau data center à Waltham Cross, à 19 kilomètres au nord de Londres. Ce site doit soutenir la demande pour ses services dopés à l’IA, notamment Google Cloud, Workspace, la recherche et Maps. L’entreprise estime que l’initiative pourrait générer 8 250 emplois par an au sein des entreprises britanniques.

OpenAI et Salesforce complètent le tableau

Pour sa part, OpenAI lance Stargate UK, une déclinaison locale de sa coentreprise Stargate avec SoftBank et Oracle. Avec Nscale et Nvidia comme partenaires, OpenAI prévoit de déployer jusqu’à 8 000 GPU dès l’an prochain pour accélérer l’adoption de l’IA au Royaume‑Uni, avec une montée en puissance possible vers environ 31 000 GPU. Le premier chantier majeur de Stargate UK est prévu à Cobalt Park, à Newcastle, dans le nord de l’Angleterre. En parallèle, Salesforce augmente son engagement à 6 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa promesse de 4 milliards formulée en 2023.

Cette séquence d’annonces intervient alors que le président Donald Trump effectue une visite d’État au Royaume‑Uni. Il a été accueilli au château de Windsor par le roi Charles et la reine Camilla, tandis que le Premier ministre Keir Starmer fait face à des attentes élevées en matière de stabilité politique après le départ de la vice‑première ministre Angela Rayner sur fond de controverses fiscales et un remaniement d’ampleur. Dans ce contexte, les engagements d’investissement servent aussi de signal de confiance envers l’écosystème technologique britannique.

