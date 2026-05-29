YouTube peut vous créer un flux vidéo personnalisé avec l’IA

YouTube déploie une fonction d’intelligence artificielle qui crée un fil vidéo personnalisé à partir d’un prompt rédigée librement par l’utilisateur, accessible depuis la page d’accueil de la plateforme.

Un flux personnalisé pour chaque utilisateur

L’onglet « Votre flux personnalisé » apparaît en haut de la page d’accueil de YouTube. L’utilisateur y saisit une requête, par exemple « méditations guidées de moins de 10 minutes pour se détendre » ou « podcasts tech approfondis sur l’IA », et l’algorithme compose un flux vidéo correspondant. Ce flux peut être épinglé en haut de la page d’accueil pour y revenir directement. La description reste modifiable à tout moment depuis la zone de texte en haut du fil, ce qui génère un nouveau flux sans conserver les résultats précédents.

La fonction exige que l’historique de recherche et de visionnage soit activé dans les paramètres du compte. En cas de résultat inadapté, un menu accessible via les trois points de l’onglet permet de signaler le problème à YouTube via l’option « Quelque chose ne va pas ? ». Le déploiement se limite pour l’instant aux utilisateurs américains connectés, sur l’application mobile et sur la version ordinateur, avec une disponibilité exclusive en anglais. Aucune date n’est annoncée pour une extension hors des États-Unis ni pour la prise en charge d’autres langues.

YouTube n’est pas la première plateforme à proposer ce type de personnalisation utilisant les prompts. Spotify a ouvert une voie similaire avec ses playlists générées à l’aide d’un prompt, tandis qu’Instagram a renforcé en décembre le contrôle des utilisateurs sur leur fil des Reels, mais via des listes de sujets plutôt que des requêtes en langage naturel. YouTube franchit un pas supplémentaire en combinant la flexibilité du prompt avec la possibilité de fixer ce flux comme point d’entrée permanent sur la plateforme.