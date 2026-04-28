YouTube teste un assistant de recherche IA façon conversation

Google teste « Demander à YouTube » (Ask YouTube), une nouvelle interface de recherche IA capable de répondre pas à pas à des demandes comme un itinéraire de voyage ou une idée de recette. Au lieu d’afficher seulement une liste de vidéos, la plateforme assemble désormais du texte, des extraits ciblés et des vidéos complètes dans une expérience plus proche d’un assistant que d’un moteur de recherche classique.

« Demander à YouTube » pour une recherche avec l’IA

Le changement est important parce qu’il modifie la manière d’utiliser YouTube. La plateforme ne se contente plus de renvoyer vers des vidéos correspondant à quelques mots-clés, elle commence à organiser une réponse guidée autour d’un besoin concret.

C’est particulièrement visible sur les requêtes pratiques. Un utilisateur peut demander l’organisation d’un road trip de trois jours entre San Francisco et Santa Barbara, puis enchaîner avec une question plus précise, comme l’endroit où trouver un bon café, sans repartir de zéro.

La force du dispositif tient à son format hybride. « Demander à YouTube » combine des explications avec du texte, de courtes vidéos, des vidéos longues et des segments précis accompagnés du titre et du nom de la chaîne, ce qui permet à la fois de répondre rapidement et de faire émerger de nouveaux créateurs.

Cette logique rapproche YouTube d’un outil de planification. L’intelligence artificielle ne produit pas de nouvelles vidéos ici, elle réorganise le contenu existant pour construire une réponse plus directe et plus progressive.

Un test encore limité

Pour l’instant, « Demander à YouTube » reste une expérimentation réservée aux abonnés majeurs de YouTube Premium aux États-Unis. Il n’y a pas de précision sur une disponibilité dans les autres pays. L’accès se fait sur inscription, même si Google dit déjà travailler à une ouverture vers les utilisateurs non-Premium.

Google collectera des données jusqu’au 8 juin, ce qui laisse entendre que l’avenir de la fonction dépendra de son usage réel et de la qualité perçue des réponses.

Au-delà de YouTube, cette nouveauté prolonge une stratégie déjà engagée par Google avec son Mode IA disponible partout… sauf en France. Le groupe pousse depuis quelque temps des interfaces capables de gérer des questions complexes, des suivis, de la navigation Web parallèle, de l’exploration de prix et même des projets conservés dans Gemini Canvas.

Cette évolution ouvre enfin une autre piste pour YouTube. Si « Demander à YouTube » s’installe, la plateforme pourra non seulement faire remonter d’autres types de vidéos, mais aussi tester plus tard des emplacements sponsorisés dans ce nouveau format de découverte.