TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Nvidia met fin à son panneau de configuration après 20 ans
Logiciels

Nvidia met fin à son panneau de configuration après 20 ans

3 min.
26 Mai. 2026 • 19:52
0

Après 20 ans, Nvidia met un terme définitif à son panneau de configuration pour les utilisateurs avec une carte graphique RTX GeForce. Après plus de deux ans de transition, l’application Nvidia devient le nouveau logiciel central pour les pilotes, les réglages de jeux et les options du DLSS.

Nvidia Panneau De Configuration

La bascule est désormais considérée comme terminée du côté du grand public. Nvidia explique que toutes les fonctions du panneau de configuration encore activement prises en charge pour les cartes graphiques RTX GeForce ont été modernisées puis transférées dans la nouvelle application. Le groupe acte ainsi la fin d’un logiciel présent depuis 20 ans sur les PC Windows.

Cette retraite ne vaut pas pour tout le monde. Les utilisateurs de pilotes Game Ready et Studio font la bascule, tandis que les clients avec une RTX PRO conservent encore le panneau de configuration  jusqu’au transfert des fonctions professionnelles vers l’application Nvidia.

Le changement ne signifie pas pour autant une disparition immédiate de l’ancien outil. Nvidia précise qu’il restera installé sur les PC tant qu’une réinstallation propre des pilotes n’est pas effectuée. Il restera aussi disponible dans le Microsoft Store, mais sans nouvelles fonctions ni correctifs.

L’application Nvidia devient le point de passage unique

La vraie nouveauté est moins la disparition visuelle de panneau de configuration que le rôle désormais complet de l’application Nvidia. Le groupe y a déjà transféré l’an dernier la majorité des fonctions importantes de l’ancien panneau de configuration, jusqu’à en faire un logiciel capable à la fois de télécharger les pilotes, de les installer, de gérer les paramètres des jeux et d’activer différents modes du DLSS.

Nvidia App

Nvidia accompagne cette annonce avec un nouveau pilote Game Ready. La version 610.47 est optimisée pour la sortie de 007 First Light et ajoute aussi la prise en charge de Lego Batman : L’Héritage du Chevalier noir.

Nvidia résume lui-même cette étape ainsi : « Après 20 ans de service, le panneau de configuration prend officiellement sa retraite pour les pilotes Game Ready et Studio ». La phrase marque surtout la fin d’une transition qui laissait encore cohabiter deux applications pour des usages très proches.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

For-All-Mankind

Space Force : un rapport prévoit d’envoyer des militaires américains sur la Lune

26 Mai. 2026 • 20:27
0 Science

La course à la Lune prend une tournure nettement plus agressive. Un rapport du Mitchell Institute for Aerospace Studies estime que les...

Spotify Logo

Spotify lance des articles de magazines à écouter

26 Mai. 2026 • 20:24
0 Internet

Spotify veut désormais capter aussi le temps d’écoute du journalisme long format. La plateforme de streaming lance des articles audio...

Flipper One

Flipper One : le célèbre outil de hacking devient un véritable cyberdeck sous Linux

26 Mai. 2026 • 18:10
0 Matériel

Après le très controversé (et très populaire) Flipper Zero, la startup Flipper Devices dévoile un appareil beaucoup...

Amazon Alexa Plus

Alexa+ est disponible en France : Amazon lance son assistant vocal IA

26 Mai. 2026 • 18:08
0 Logiciels

Un an après les États-Unis, Amazon annonce aujourd’hui la disponibilité en France d’Alexa+, la nouvelle version de...

Blue Origin Newglenn

Blue Origin : la FAA autorise New Glenn à revoler après l’échec orbital de sa mission NG-3

26 Mai. 2026 • 16:55
0 Science

Bonne nouvelle pour la société spatiale de Jeff Bezos : Blue Origin peut relancer la préparation du prochain vol du New Glenn. La...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

Bêta 1 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

26 May. 2026 • 19:12

image de l'article Apple doit son existence à cinq refus de HP, révèle Steve Wozniak

Apple doit son existence à cinq refus de HP, révèle Steve Wozniak

26 May. 2026 • 18:27

image de l'article Les futurs iPhone ne reviendraient finalement pas au titane

Les futurs iPhone ne reviendraient finalement pas au titane

26 May. 2026 • 17:04

image de l'article iPhone Ultra : quelques problèmes de production pour le pliable

iPhone Ultra : quelques problèmes de production pour le pliable

26 May. 2026 • 15:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site