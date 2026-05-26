Nvidia met fin à son panneau de configuration après 20 ans

Après 20 ans, Nvidia met un terme définitif à son panneau de configuration pour les utilisateurs avec une carte graphique RTX GeForce. Après plus de deux ans de transition, l’application Nvidia devient le nouveau logiciel central pour les pilotes, les réglages de jeux et les options du DLSS.

La bascule est désormais considérée comme terminée du côté du grand public. Nvidia explique que toutes les fonctions du panneau de configuration encore activement prises en charge pour les cartes graphiques RTX GeForce ont été modernisées puis transférées dans la nouvelle application. Le groupe acte ainsi la fin d’un logiciel présent depuis 20 ans sur les PC Windows.

Cette retraite ne vaut pas pour tout le monde. Les utilisateurs de pilotes Game Ready et Studio font la bascule, tandis que les clients avec une RTX PRO conservent encore le panneau de configuration jusqu’au transfert des fonctions professionnelles vers l’application Nvidia.

Le changement ne signifie pas pour autant une disparition immédiate de l’ancien outil. Nvidia précise qu’il restera installé sur les PC tant qu’une réinstallation propre des pilotes n’est pas effectuée. Il restera aussi disponible dans le Microsoft Store, mais sans nouvelles fonctions ni correctifs.

L’application Nvidia devient le point de passage unique

La vraie nouveauté est moins la disparition visuelle de panneau de configuration que le rôle désormais complet de l’application Nvidia. Le groupe y a déjà transféré l’an dernier la majorité des fonctions importantes de l’ancien panneau de configuration, jusqu’à en faire un logiciel capable à la fois de télécharger les pilotes, de les installer, de gérer les paramètres des jeux et d’activer différents modes du DLSS.

Nvidia accompagne cette annonce avec un nouveau pilote Game Ready. La version 610.47 est optimisée pour la sortie de 007 First Light et ajoute aussi la prise en charge de Lego Batman : L’Héritage du Chevalier noir.

Nvidia résume lui-même cette étape ainsi : « Après 20 ans de service, le panneau de configuration prend officiellement sa retraite pour les pilotes Game Ready et Studio ». La phrase marque surtout la fin d’une transition qui laissait encore cohabiter deux applications pour des usages très proches.