House of the Dragon prépare son retour avec une promesse de chaos total. La saison 3, attendue sur HBO le 21 juin prochain, s’ouvrira directement sur la Bataille du Gosier, l’un des affrontements les plus importants de la Danse des Dragons et de la guerre civile qui déchire la maison Targaryen.
Préquelle de Game of Thrones, la série raconte l’effondrement progressif de la famille Targaryen, alors que Rhaenyra et Aegon se disputent le Trône de Fer. Après une saison 2 montée en tension (et parfois un lente niveau rythme), la nouvelle salve d’épisodes bascule dans la guerre ouverte entre les Noirs et les Verts, avec moult dragons et de grandes batailles au programme.
Le premier épisode mettra en scène la flotte Velaryon menée par Corlys Velaryon, le Serpent de Mer, face à la Triarchie commandée par l’amirale Sharako Lohar. Mais le combat ne se limitera pas aux navires : les dragonniers entreront aussi dans la bataille, transformant ainsi l’affrontement naval en un spectacle aérien et maritime que l’on nous promet monumental. HBO publie d’ailleurs quelques images de cette bataille épique, de quoi alimenter le buzz…
Le showrunner Ryan Condal décrit en effet cette ouverture comme « probablement l’épisode de télévision le plus fou jamais réalisé ». Condal compare même l’importance de la Bataille du Gosier à celle du Gouffre de Helm dans Le Seigneur des anneaux, estimant qu’il aurait été impossible de raconter correctement la saga de Tolkien sans adapter la bataille de Helm l’écran.
Abubakar Salim, qui incarne Alyn de Hull, affirme avoir eu l’impression d’être « dans une attraction de parc à thème » pendant le tournage, entre les décors maritimes, les cascades et la machinerie spectaculaires.
Avec cette saison 3, HBO semble (enfin !) vouloir renouer avec les grands épisodes de bataille qui ont façonné la réputation de Game of Thrones, à l’instar de l’inoubliable Bataille des Bâtards. Si la promesse est tenue, House of the Dragon pourrait enfin donner à la Danse des Dragons l’ampleur tragique et spectaculaire qu’elle peine encore à embrasser.
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