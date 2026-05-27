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Samsung Galaxy : une hausse de prix se profile en Europe à cause de la crise de la mémoire

3 min.
27 Mai. 2026 • 18:14
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Les petits budgets vont souffrir : les smartphones Galaxy pourraient bientôt coûter plus cher dans certaines régions. Si l’on en croit des informations venant de Grèce, Samsung préparerait une hausse de prix dès la première semaine de juin, une hausse qui toucherait plusieurs modèles de sa gamme y compris ses appareils les plus premium.

Les Galaxy S et les pliables seraient concernés

D’après les informations relayées par Techmaniacs, l’augmentation viserait l’ensemble de la famille Galaxy S, probablement les Galaxy S26, ainsi que les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et plusieurs modèles FE. Les hausses évoquées iraient de 100 à près de 200 euros selon les appareils et les configurations.

Samsung Galaxy S26 Ultra Prise en Main

Samsung n’a pas encore confirmé officiellement cette décision. La hausse semble d’abord concerner la Grèce, mais devrait amorcer un mouvement plus large en Europe si la pression sur les composants se poursuit (et elle se poursuit).

La RAM devient un facteur de tension

L’IA fait grimper le coût des composants

La cause principale de cette augmentation des tarifs serait bien entendu la hausse continue du prix de la mémoire, en particulier la DRAM et le stockage, fortement sollicités par l’explosion des infrastructures d’intelligence artificielle. Les centres de données absorbent une part croissante de la production mondiale de DRAM, ce qui renchérit le prix de ces composants utilisés aussi dans les smartphones.

Samsung avait jusqu’ici tenté d’éviter des augmentations trop visibles sur ses modèles phares, préférant les limiter à certaines configurations de stockage ou à certains marchés. Mais la situation semble évoluer. En Corée du Sud, des hausses avaient déjà été observées sur des versions du Galaxy Z Fold 7 et du Galaxy Z Flip 7.

Ces changements de tarifs arriveraient à un moment délicat. Les smartphones premium sont déjà très chers, et les consommateurs ont tendance à garder leurs appareils plus longtemps. Si Samsung répercute davantage les coûts de mémoire sur ses prix publics, la marque devra donc convaincre que ses Galaxy offrent assez d’innovation, d’IA embarquée et de longévité logicielle pour justifier l’effort tarifaire demandé aux acheteurs.

 

SOURCE9to5Google

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