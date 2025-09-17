Galaxy Z Fold 7 : le pliable de Samsung réalise des ventes record en Europe

Le Galaxy Z Fold 7 confirme l’attrait grandissant des smartphones pliables en Europe. Si l’on en croit les derniers chiffres de Counterpoint Research, le Galaxy Z Fold 7 s’est écoulé sur le vieux continent à près de 250 000 unités en seulement quatre semaines, soit 2,5 fois plus de ventes que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 6. Ce résultat dépasse également de 70 % le précédent record établi par le Galaxy Z Fold 4, consacrant ainsi le Fold 7 comme le modèle pliable le plus populaire de Samsung à ce jour.
Si Samsung domine toujours le marché, la compétition s’intensifie. Google et Honor multiplient les offensives avec des lancements remarqués, grignotant peu à peu des parts de marché. Début 2025, Google s’est déjà imposé comme un acteur majeur avec le Pixel Fold et le Pixel 9 Pro Fold, capturant environ 8 % du marché européen des pliables. Honor, de son côté, continue de séduire avec des modèles compétitifs, notamment dans le segment des smartphones au format clapet.
L’essor du Galaxy Z Fold 7 illustre le potentiel du marché pliable, mais aussi sa fragilité face à une concurrence en pleine croissance. L’arrivée de nouveaux acteurs plus agressifs (Apple devrait lancer son iPhone pliable en 2026) pourrait rapidement redistribuer les cartes. Reste à savoir si Samsung saura conserver son avance ou si les prochains mois verront Google et Honor réduire l’écart, dans une bataille où l’innovation et l’expérience utilisateur feront toute la différence.
