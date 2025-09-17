Galaxy Z Fold 7 : le pliable de Samsung réalise des ventes record en Europe

Le Galaxy Z Fold 7 confirme l’attrait grandissant des smartphones pliables en Europe. Si l’on en croit les derniers chiffres de Counterpoint Research, le Galaxy Z Fold 7 s’est écoulé sur le vieux continent à près de 250 000 unités en seulement quatre semaines, soit 2,5 fois plus de ventes que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 6. Ce résultat dépasse également de 70 % le précédent record établi par le Galaxy Z Fold 4, consacrant ainsi le Fold 7 comme le modèle pliable le plus populaire de Samsung à ce jour.

Une concurrence qui se rapproche rapidement

Si Samsung domine toujours le marché, la compétition s’intensifie. Google et Honor multiplient les offensives avec des lancements remarqués, grignotant peu à peu des parts de marché. Début 2025, Google s’est déjà imposé comme un acteur majeur avec le Pixel Fold et le Pixel 9 Pro Fold, capturant environ 8 % du marché européen des pliables. Honor, de son côté, continue de séduire avec des modèles compétitifs, notamment dans le segment des smartphones au format clapet.

Un marché en pleine accélération

L’essor du Galaxy Z Fold 7 illustre le potentiel du marché pliable, mais aussi sa fragilité face à une concurrence en pleine croissance. L’arrivée de nouveaux acteurs plus agressifs (Apple devrait lancer son iPhone pliable en 2026) pourrait rapidement redistribuer les cartes. Reste à savoir si Samsung saura conserver son avance ou si les prochains mois verront Google et Honor réduire l’écart, dans une bataille où l’innovation et l’expérience utilisateur feront toute la différence.