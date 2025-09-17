TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Galaxy Z Fold 7 : le pliable de Samsung réalise des ventes record en Europe
Actualité Mobiles et Tablettes

Galaxy Z Fold 7 : le pliable de Samsung réalise des ventes record en Europe

17 Sep. 2025 • 9:45
0

Le Galaxy Z Fold 7 confirme l’attrait grandissant des smartphones pliables en Europe. Si l’on en croit les derniers chiffres de Counterpoint Research, le Galaxy Z Fold 7 s’est écoulé sur le vieux continent à près de 250 000 unités en seulement quatre semaines, soit 2,5 fois plus de ventes que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 6. Ce résultat dépasse également de 70 % le précédent record établi par le Galaxy Z Fold 4, consacrant ainsi le Fold 7 comme le modèle pliable le plus populaire de Samsung à ce jour.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Officiel

Une concurrence qui se rapproche rapidement

Si Samsung domine toujours le marché, la compétition s’intensifie. Google et Honor multiplient les offensives avec des lancements remarqués, grignotant peu à peu des parts de marché. Début 2025, Google s’est déjà imposé comme un acteur majeur avec le Pixel Fold et le Pixel 9 Pro Fold, capturant environ 8 % du marché européen des pliables. Honor, de son côté, continue de séduire avec des modèles compétitifs, notamment dans le segment des smartphones au format clapet.

Galaxy Z Fold 7 ventes en Europe

Un marché en pleine accélération

L’essor du Galaxy Z Fold 7 illustre le potentiel du marché pliable, mais aussi sa fragilité face à une concurrence en pleine croissance. L’arrivée de nouveaux acteurs plus agressifs (Apple devrait lancer son iPhone pliable en 2026) pourrait rapidement redistribuer les cartes. Reste à savoir si Samsung saura conserver son avance ou si les prochains mois verront Google et Honor réduire l’écart, dans une bataille où l’innovation et l’expérience utilisateur feront toute la différence.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Galaxy Z Fold 4 Mobiles / Tablettes

Le smartphone pliable n’a plus la cote en 2024

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Annapurna Interactive

Annapurna Interactive annonce un showcase spécial consacré à trois nouveaux jeux indés

16 Sep. 2025 • 20:53
0 Jeux vidéo

L’éditeur indépendant Annapurna Interactive tiendra un événement baptisé “Annapurna Interactive Direct from...

application finance smartphone

Votre smartphone, un allié de taille pour gérer vos finances

16 Sep. 2025 • 20:34
0 Applications

Votre smartphone est plus qu’un simple appareil de communication et de divertissement. Vous pouvez aussi en faire un outil pour suivre vos...

GPT-5-Codex IDE

GPT‑5-Codex est disponible : l’IA améliore encore ses fonctions pour coder

16 Sep. 2025 • 20:18
0 Logiciels

OpenAI rend disponible GPT-5-Codex, une version optimisée de son modèle GPT-5 spécifiquement conçue pour les tâches de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 septembre

16 Sep. 2025 • 19:49
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Application Recherche Windows

Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

16 Sep. 2025 • 19:44
2 Logiciels

Google présente une nouvelle application sur Windows, disponible maintenant en test, qui promet de transformer l’expérience de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article visionOS 26 introduit la correction prismatique numérique

visionOS 26 introduit la correction prismatique numérique

17 Sep. 2025 • 9:45

image de l'article AAPL : l’IA embarquée dans les iPhone relance l’optimisme des analystes

AAPL : l’IA embarquée dans les iPhone relance l’optimisme des analystes

16 Sep. 2025 • 21:16

image de l'article L’outil d’Apple Music pour migrer depuis Spotify et d’autres services débarque dans presque tous les pays

L’outil d’Apple Music pour migrer depuis Spotify et d’autres services débarque dans presque tous les pays

16 Sep. 2025 • 20:04

image de l'article Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

Google dévoile une application pour PC Windows similaire à Spotlight sur Mac

16 Sep. 2025 • 19:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site