Samsung Galaxy S26 : les prix français dévoilés et ils sont en hausse

2 min.
5 Fév. 2026 • 9:02
Samsung dévoilera ce mois-ci les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy 26 Ultra, et les prix français sont maintenant connus. En effet, une fuite du leaker Billbil-kun permet de connaître les tarifs de chaque modèle et c’est en hausse par rapport aux Galaxy S25.

Maquette Galaxy S26

Les prix de chaque Galaxy S26 en France

Pour ce qui est du Galaxy S26, les prix seront les suivants :

  • 256 Go : 999 € (959 € pour le Galaxy S25 au lancement)
  • 512 Go : 1 199 € (1 079 € pour le Galaxy S25 au lancement)

Du côté du Galaxy S26+, ce sera :

  • 256 Go : 1 269 € (1 169 € pour le Galaxy S25+ au lancement)
  • 512 Go : 1 469 € (1 289 € pour le Galaxy S25+ au lancement)

Et pour le Galaxy S26 Ultra :

  • 256 Go : 1 469 € (même prix que le Galaxy S25 Ultra au lancement)
  • 512 Go : 1 669 € (1 589 € pour le Galaxy S25 Ultra au lancement)
  • 1 To : 1 969 € (1 829 € pour le Galaxy S25 Ultra au lancement)

Comme nous pouvons le voir, chaque modèle a le droit à une hausse de prix, à l’exception du Galaxy S26 Ultra avec 256 Go d’espace de stockage. Les hausses de prix vont de 40 à 180 €. C’est le Galaxy S26+ avec 512 Go qui connaît le changement tarifaire le plus important. Pourquoi ce modèle en particulier ? Il n’y a pas de réponse pour le moment.

La présentation des trois Galaxy S26 par Samsung se fera le 25 février si l’on en croit les fuites. On peut également s’attendre à d’autres surprises lors de ce rendez-vous.

