Samsung Galaxy S26 : les prix français dévoilés et ils sont en hausse

Samsung dévoilera ce mois-ci les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy 26 Ultra, et les prix français sont maintenant connus. En effet, une fuite du leaker Billbil-kun permet de connaître les tarifs de chaque modèle et c’est en hausse par rapport aux Galaxy S25.
Pour ce qui est du Galaxy S26, les prix seront les suivants :
Du côté du Galaxy S26+, ce sera :
Et pour le Galaxy S26 Ultra :
Comme nous pouvons le voir, chaque modèle a le droit à une hausse de prix, à l’exception du Galaxy S26 Ultra avec 256 Go d’espace de stockage. Les hausses de prix vont de 40 à 180 €. C’est le Galaxy S26+ avec 512 Go qui connaît le changement tarifaire le plus important. Pourquoi ce modèle en particulier ? Il n’y a pas de réponse pour le moment.
La présentation des trois Galaxy S26 par Samsung se fera le 25 février si l’on en croit les fuites. On peut également s’attendre à d’autres surprises lors de ce rendez-vous.
