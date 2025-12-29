TENDANCES
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM
Actualité Mobiles et Tablettes

Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM

29 Déc. 2025 • 18:57
À l’approche de la présentation attendue pour février 2026, Samsung peine toujours à arrêter une grille tarifaire définitive pour ses Galaxy S26 selon The Bell. Le constructeur se trouve pris en étau entre des prix de plus en plus élevés pour la RAM et une pression concurrentielle qui limite sa marge de manœuvre commerciale.

Samsung S25 vs S25 Plus vs 25 Ultra

L’explosion du coût des composants pèse sur la facture

La principale difficulté réside dans le prix élevé de la mémoire vive qui a considérablement augmenté ces derniers mois. Cette inflation s’explique par la demande vorace des produits liés à l’intelligence artificielle, obligeant les usines à délaisser la RAM standard au profit de mémoires à haute bande passante.

S’ajoute à cela le choix d’intégrer des puces Snapdragon comme processeur principal pour toute la gamme, un composant onéreux qui alourdit encore les coûts. Ces facteurs rendent l’équation économique particulièrement complexe à résoudre pour Samsung.

Initialement, Samsung envisageait une refonte majeure de son catalogue : transformer le modèle de base en version Pro et remplacer l’édition Plus par un Galaxy S26 Edge ultra-fin. Cependant, les mauvaises ventes du Galaxy S25 Edge ont contraint la marque coréenne à abandonner ce projet, y compris une mise à niveau attendue du côté des capteurs photo.

Le fabricant prépare donc une gamme très similaire aux générations précédentes. Dans ce contexte de stagnation technique, il devient difficile de justifier une hausse de prix auprès des clients, d’autant plus qu’Apple, son principal concurrent, a choisi de ne pas augmenter les tarifs de ses iPhone 17. Samsung doit donc naviguer avec prudence pour rester compétitif sans rogner excessivement sur ses marges.

