KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Samsung débute le déploiement d’Android 16 (One UI 8) sur les Galaxy S25
Actualité Mobiles et Tablettes

Samsung débute le déploiement d’Android 16 (One UI 8) sur les Galaxy S25

16 Sep. 2025 • 15:02
0

Samsung annonce avoir débuté le déploiement pour One UI 8, qui se base sur Android 16, pour les Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25

En juillet, Samsung avait proposé One UI 8 en bêta, puis a depuis lancé la version stable sur les Galaxy Z Flip 7 et Fold 7, avec un programme bêta en cours pour de nombreux autres appareils. À ce jour, les premières mises à jour stables sont désormais disponibles. Le constructeur fait d’ailleurs savoir que One UI 8 sera disponible sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy S24 FE ainsi que d’autres modèles plus tard cette année.

Les nouveautés avec Android 16 (One UI 8) sur les Galaxy S25

One UI 8 comprend le contexte de l’utilisateur pour lui proposer des suggestions adaptées, prenant également en compte ses habitudes. Parallèlement, plus Galaxy AI gagne en intelligence, plus sa capacité à protéger les données privées se renforce. La mise à jour combine en effet des outils de personnalisation avancés et des fonctionnalités de sécurité améliorées.

  • Now Bar affiche l’activité des applications et la progression du lecteur multimédia directement sur l’écran externe du Galaxy Z Flip, et est désormais compatible avec un plus grand nombre d’applications tierces ;
  • Now Brief fournit des mises à jour quotidiennes personnalisées sur l’état du trafic, les rappels importants ou encore les rendez-vous prévus dans la journée. Les utilisateurs bénéficient également de suggestions personnalisées selon leurs goûts musicaux et leurs centres d’intérêt. Les données bien-être fournies par leur Galaxy Watch y sont également accessibles.
  • Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) utilise l’intelligence des données personnelles pour créer des environnements de stockage chiffrés spécifiques à chaque application. KEEP garantit ainsi que chaque application accède uniquement à ses propres données.
  • Knox Matrix va encore plus loin en déconnectant automatiquement les appareils du compte Samsung s’ils présentent un risque grave, avant d’envoyer une notification sur tous les appareils Galaxy connectés, ainsi que des conseils concrets pour protéger ses données.
  • Le Wi-Fi Sécurisé nouvelle génération inclut la cryptographie post-quantique pour renforcer la protection du réseau contre les nouvelles menaces, assurant ainsi une confidentialité élevée même sur les réseaux publics.

De plus, grâce à son IA multimodale, One UI 8 s’adapte aux utilisateurs :

  • Gemini Live assure une communication naturelle et fluide avec une IA qui comprend ce que l’utilisateur voit ou regarde en temps réel, sans passer d’une application à l’autre.
  • Entourer pour Chercher avec Google aide instantanément l’utilisateur lorsque celui-ci entoure un élément à l’écran. Et grâce à ses capacités de traduction améliorées, les utilisateurs peuvent voir le texte traduit en temps réel lorsqu’ils font défiler le contenu à l’écran.

