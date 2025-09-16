Samsung débute le déploiement d’Android 16 (One UI 8) sur les Galaxy S25

Samsung annonce avoir débuté le déploiement pour One UI 8, qui se base sur Android 16, pour les Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Edge.
En juillet, Samsung avait proposé One UI 8 en bêta, puis a depuis lancé la version stable sur les Galaxy Z Flip 7 et Fold 7, avec un programme bêta en cours pour de nombreux autres appareils. À ce jour, les premières mises à jour stables sont désormais disponibles. Le constructeur fait d’ailleurs savoir que One UI 8 sera disponible sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy S24 FE ainsi que d’autres modèles plus tard cette année.
One UI 8 comprend le contexte de l’utilisateur pour lui proposer des suggestions adaptées, prenant également en compte ses habitudes. Parallèlement, plus Galaxy AI gagne en intelligence, plus sa capacité à protéger les données privées se renforce. La mise à jour combine en effet des outils de personnalisation avancés et des fonctionnalités de sécurité améliorées.
De plus, grâce à son IA multimodale, One UI 8 s’adapte aux utilisateurs :
