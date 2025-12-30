Google tourne définitivement la page Stadia : l’outil Bluetooth pour la manette va disparaître

Alors que l’on approche du troisième anniversaire de l’arrêt de Stadia, l’ultime vestige encore actif du service de cloud gaming de Google s’apprête à disparaître. L’outil officiel permettant de convertir la manette Stadia en contrôleur Bluetooth autonome devrait en effet être mis hors ligne d’ici la fin de la semaine.

Une seconde vie offerte après l’arrêt de Stadia

Lors de la fermeture définitive de Stadia, le 19 janvier 2023, Google avait surpris en proposant un outil web capable de transformer la manette Stadia, initialement conçue pour fonctionner en Wi-Fi, en un périphérique Bluetooth classique. Cette conversion permettait de continuer à utiliser le matériel sur PC, smartphones, tablettes ou consoles compatibles.

Imparfait certes mais fonctionnel, ce dispositif a offert un sursis bienvenu au seul véritable produit matériel de l’écosystème Stadia.

Des prolongations successives… mais une fin annoncée

Dès son lancement, Google avait toutefois prévu une date de fin pour cet outil. Le retrait de l’outil avait été initialement fixé à la fin de l’année 2023, avant qu’une première prolongation ne soit décidée jusqu’à fin 2024, puis un dernier sursis jusqu’au 31 décembre 2025. Cette fois, aucune extension de calendrier ne semble prévue.

À l’heure actuelle, Google maintient que le site « Stadia Bluetooth mode » restera accessible jusqu’à la fin de l’année, et contrairement aux précédentes fois, aucun signal ne laisse penser à un nouveau report de dernière minute.

Dernière chance pour sauver vos manettes

Pour les anciens utilisateurs, le message est clair : c’est probablement maintenant ou jamais. La procédure de conversion ne prend que quelques minutes et garantit une compatibilité durable, d’autant plus que Steam a récemment renforcé la prise en charge de la manette Stadia.

Avec la fermeture de cet outil, Google refermera définitivement le dossier Stadia, symbole d’une ambition technologique aussi audacieuse qu’éphémère.