KultureGeek Geekeries et Insolite Pierre Bordage est mort : la science-fiction française perd l’un de ses géants
Geekeries et Insolite

Pierre Bordage est mort : la science-fiction française perd l’un de ses géants

30 Déc. 2025 • 11:50
0

La littérature de science-fiction française est en deuil. Pierre Bordage, figure incontournable du genre et auteur parmi les plus lus et respectés de l’Hexagone, est décédé le 26 décembre dernier à l’âge de 70 ans. Romancier prolifique (une cinquantaine d’ouvrages), visionnaire et profondément humaniste, Pierre Bordage a marqué plusieurs générations de lecteurs par une œuvre dense, engagée et accessible, capable de mêler le souffle épique à la réflexion philosophique et à la critique sociale.

Un auteur populaire et engagé

Révélé au grand public dans les années 1990, Pierre Bordage s’est imposé avec des sagas devenues cultes comme Les Guerriers du Silence, Wang ou bien encore Abzalon. Ses romans, souvent construits comme de vastes fresques, exploraient des thèmes récurrents comme la liberté individuelle, la dérive des pouvoirs, la spiritualité, la manipulation des masses ou bien encore la résistance face à l’oppression.

Pierre Bordage

« La science-fiction permet de parler du présent en racontant l’avenir », aimait à répéter Bordage, le romancier revendiquant une SF profondément ancrée dans les préoccupations humaines et politiques de son époque.

Une influence durable sur la SF contemporaine

Pierre Bordage a ainsi contribué à démocratiser la science-fiction en France, à une époque où le genre peinait encore à être reconnu par le grand public. Son style fluide, narratif et même « cinématographique » a ouvert la voie à une SF française populaire, ambitieuse et surtout décomplexée face aux géants de la S.F américaine (Frank Herbert et Asimov notamment)

C’est peu dire que la disparition de Pierre Bordage laisse un vide immense dans le paysage littéraire de S.F ; mais ses mondes, ses personnages et ses sagas lumineuses continueront de vivre à travers ses livres… et dans nos imaginaires.

