TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Donald Trump menace directement Netflix : polémique autour de Susan Rice et du projet d’acquisition de Warner Bros.
Business Tech

Donald Trump menace directement Netflix : polémique autour de Susan Rice et du projet d’acquisition de Warner Bros.

2 min.
23 Fév. 2026 • 15:30
4

La tension monte entre Donald Trump et Netflix. Sur son réseau Truth Social, l’actuel président américain a exhorté la plateforme de streaming à se séparer immédiatement de Susan Rice, membre de son conseil d’administration depuis 2018. À défaut, l’entreprise devra « en payer les conséquences ».

Cette réaction intervient après une intervention de Susan Rice dans le podcast “Stay Tuned with Preet”. L’ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, également conseillère sous les administrations Obama et Biden, y affirmait que les entreprises qui « s’agenouillent » face à Trump pourraient être « tenues pour responsables » lors d’un éventuel retour des démocrates au pouvoir. Selon elle, penser qu’un futur gouvernement démocrate « pardonnera les licenciements, les principes violés ou les lois contournées » serait une erreur stratégique.

Un contexte économique sensible pour Netflix

Dans sa publication, Donald Trump qualifie Susan Rice de « hack politique » et remet en cause sa légitimité au sein du groupe. Il relaie également des critiques évoquant un possible monopole lié au projet d’acquisition de Warner Bros. par Netflix. Une opération d’envergure qui nécessitera l’aval des autorités fédérales de régulation.

Netflix Warner Bros Logos

Le co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, aurait rencontré Donald Trump avant l’annonce de cette opération. Ce dernier a depuis déclaré que Netflix était « une grande entreprise », tout en soulignant que l’ampleur de sa part de marché mériterait une attention particulière.

Des précédents dans la tech

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump cible publiquement un dirigeant du secteur technologique. À l’automne dernier, il avait déjà réclamé le départ d’une responsable de Microsoft, sans que cela ne produise d’effet.

C’est peu dire que cette triste affaire illustre la pression croissante exercée sur les géants du streaming par une administration Trump de plus en plus exacerbée, et dans un climat électoral toujours plus polarisé.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Warner Bros Logos Business

Rachat de Warner par Netflix : Donald Trump n’est pas enthousiaste

Netflix Warner Bros Logos Business

Netflix rachète Warner Bros et HBO pour 82,7 milliards de dollars

Netflix Logo Television Business

Rachat de Warner Bros : Netflix proposera les films plus tôt en streaming

Netflix Warner Bros Logos Business

Paramount attaque Warner Bros. en justice concernant le projet de fusion avec Netflix

4 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Evangelion Yoko Taro

Nouvelle série Evangelion : le studio Khara relance la saga culte avec Yoko Taro (NieR) aux commandes

23 Fév. 2026 • 19:01
0 Geekeries

À l’occasion du 30e anniversaire de Neon Genesis Evangelion, une nouvelle série animée vient d’être...

honor robots

MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde

23 Fév. 2026 • 18:27
0 Mobiles / Tablettes

À quelques jours du MWC 2026 de Barcelone, Honor multiplie les teasers et promet une conférence riche en annonces. La marque chinoise...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 février

23 Fév. 2026 • 17:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

marstek venus D Tests

Test Marstek Venus D : la batterie solaire plug & play et évolutive qui maximise l’autoconsommation

23 Fév. 2026 • 17:26
0
Jean-Baptiste Kempf VLC

Le créateur de VLC menace de quitter la France et s’explique

23 Fév. 2026 • 17:14
1 Hors-Sujet

Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC et président de VideoLAN, menace de quitter la France après que le ministère de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV : un show de 3 000 drones pour Monarch : Legacy of Monsters, et c’est un record !

Apple TV : un show de 3 000 drones pour Monarch : Legacy of Monsters, et c’est un record !

23 Feb. 2026 • 18:40

image de l'article Acme Weather : les créateurs de Dark Sky, rachetée par Apple, lancent une nouvelle app météo

Acme Weather : les créateurs de Dark Sky, rachetée par Apple, lancent une nouvelle app météo

23 Feb. 2026 • 18:03

image de l'article L’app Apple Sport ajoute de nouvelles compétitions de football

L’app Apple Sport ajoute de nouvelles compétitions de football

23 Feb. 2026 • 16:17

image de l'article iPhone 18 Pro : Apple aurait débuté la production d’essai

iPhone 18 Pro : Apple aurait débuté la production d’essai

23 Feb. 2026 • 14:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site