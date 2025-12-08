Rachat de Warner par Netflix : Donald Trump n’est pas enthousiaste

Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, paraissait pourtant confiant après sa visite à la Maison Blanche il y a quelques jours à peine. Il semble pourtant qu’il ne faille pas croire Donald Trump sur parole (quelle surprise !) : le président américain a en effet jeté un gros coup de froid sur cette acquisition massive (83 milliards de dollars) en déclarant ce dimanche 7 décembre que Netflix avait déjà une « une très grosse part de marché » de la SVoD, ce qui « pourrait poser problème » au point d’envisager de s’impliquer personnellement dans le dossier.

L’acquisition n’est pas acquise

Donald Trump confirme au passage que Ted Sarandos est bien venu à la Maison Blanche pour un entretien visiblement moins chargé d’espoir que prévu (pour Netflix s’entend). L’attitude désormais prudente de Trump n’a rien d’une surprise pour quiconque suit ce dossier de rachat : la Maison Blanche défendait initialement la candidature de Paramount Skydance, dont le CEO, David Ellison, est un pro-MAGA déclaré et surtout un proche de Trump.

Les points qui fâchent

Au delà de ces mouvements d’influence à forte teneur idéologique, le rachat de Warner peut aussi légitimement inquiéter tous ceux qui s’inquiètent du format physique, de la sortie des films en salle et même de la liberté de création (le standard visuel imposé par Netflix dans ses séries n’est pas un mythe). A contrario d’un Disney, d’un HBO Max, d’un Amazon Prime Video, d’un Paramount+ et même d’un Apple TV (pour les films), Netflix garde ses contenus derrière la porte close de ses formules par abonnement. C’est l’abonnement ou rien (hormis quelques éditions Blu-ray exclusives et très limitées de certaines séries phares uniquement disponibles aux USA). Le géant du streaming ne cache pas non plus son dédain le plus profond pour le cinéma, et souhaite que la fenêtre de disponibilité en streaming suive de peu celle de la sortie en salles (et au diable si le box-office doit en souffrir).

De fait, le rachat de Warner est remis en cause par tous les syndicats du cinéma (acteurs, scénaristes, etc.), et plus globalement par une bonne part des analystes et observateurs. Seuls les actuels abonnés Netflix semblent en fait y trouver totalement leur compte, avec comme perspective un abonnement global probablement un peu plus cher mais réunissant aussi l’ensemble des contenus de Warner et de Netflix.