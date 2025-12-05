Netflix est sur le point de racheter Warner Bros

Contre toute attente, Netflix vient d’entrer en négociations exclusives pour acquérir les actifs du studio de Warner Bros Discovery et le service de streaming HBO Max. Ce rapprochement historique, qui verrait le géant du streaming mettre la main sur des licences cultes comme Harry Potter et l’univers DC (Batman, Superman, etc), marque un revirement spectaculaire seulement deux mois après que la direction de Netflix a critiqué les grandes fusions médiatiques.

Phase finale pour le rachat de Warner Bros par Netflix

Netflix l’emporte face à des rivaux de poids comme Paramount et Comcast au terme de trois tours d’enchères intenses. L’offre retenue valorise l’action à 30 dollars selon TheWrap (le cours actuel étant à 24,54 dollars) et inclut une indemnité de rupture colossale de 5 milliards de dollars, s’alignant sur les conditions proposées par Paramount.

Avant la finalisation de cette vente, Warner Bros, dont la valorisation globale dépasse les 60 milliards de dollars, devra achever la scission déjà prévue de ses chaînes câblées (CNN, TBS et TNT). Cette réorganisation intervient alors que l’activité télévisuelle traditionnelle souffre : la division câble de Warner a enregistré une chute de 23 % de ses revenus au dernier trimestre.

Le rachat de Warner Bros par Netflix devrait être officialisé d’ici les prochains jours par les deux groupes.

Il va falloir obtenir le feu vert des régulateurs

Cette opération permettrait à Netflix, fort de ses 39 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024 et d’une capitalisation boursière avoisinant les 437 milliards de dollars, d’absorber un studio de cinéma historique. L’objectif est clair : consolider sa domination face à des géants du secteur, comme Disney et Paramount, en s’emparant d’un catalogue de propriétés intellectuelles inestimable.

Cependant, la route est semée d’embûches réglementaires. L’inclusion d’une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars témoigne de la conscience des risques antitrust. Le département de la Justice américain et les régulateurs européens devront examiner le dossier à la loupe avant de valider ou non la transaction.

De son côté, Darrell Issa, un des représentants des États-Unis, a déjà alerté sur les dangers d’un rachat de Warner Bros par Netflix, craignant qu’elle ne nuise à la production de nouveaux films et séries, et ne réduise les opportunités pour les professionnels du secteur.