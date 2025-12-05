TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Netflix est sur le point de racheter Warner Bros
Geekeries et Insolite

Netflix est sur le point de racheter Warner Bros

5 Déc. 2025 • 8:26
0

Contre toute attente, Netflix vient d’entrer en négociations exclusives pour acquérir les actifs du studio de Warner Bros Discovery et le service de streaming HBO Max. Ce rapprochement historique, qui verrait le géant du streaming mettre la main sur des licences cultes comme Harry Potter et l’univers DC (Batman, Superman, etc), marque un revirement spectaculaire seulement deux mois après que la direction de Netflix a critiqué les grandes fusions médiatiques.

Netflix Warner Bros Logos

Phase finale pour le rachat de Warner Bros par Netflix

Netflix l’emporte face à des rivaux de poids comme Paramount et Comcast au terme de trois tours d’enchères intenses. L’offre retenue valorise l’action à 30 dollars selon TheWrap (le cours actuel étant à 24,54 dollars) et inclut une indemnité de rupture colossale de 5 milliards de dollars, s’alignant sur les conditions proposées par Paramount.

Avant la finalisation de cette vente, Warner Bros, dont la valorisation globale dépasse les 60 milliards de dollars, devra achever la scission déjà prévue de ses chaînes câblées (CNN, TBS et TNT). Cette réorganisation intervient alors que l’activité télévisuelle traditionnelle souffre : la division câble de Warner a enregistré une chute de 23 % de ses revenus au dernier trimestre.

Le rachat de Warner Bros par Netflix devrait être officialisé d’ici les prochains jours par les deux groupes.

Il va falloir obtenir le feu vert des régulateurs

Cette opération permettrait à Netflix, fort de ses 39 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024 et d’une capitalisation boursière avoisinant les 437 milliards de dollars, d’absorber un studio de cinéma historique. L’objectif est clair : consolider sa domination face à des géants du secteur, comme Disney et Paramount, en s’emparant d’un catalogue de propriétés intellectuelles inestimable.

Cependant, la route est semée d’embûches réglementaires. L’inclusion d’une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars témoigne de la conscience des risques antitrust. Le département de la Justice américain et les régulateurs européens devront examiner le dossier à la loupe avant de valider ou non la transaction.

De son côté, Darrell Issa, un des représentants des États-Unis, a déjà alerté sur les dangers d’un rachat de Warner Bros par Netflix, craignant qu’elle ne nuise à la production de nouveaux films et séries, et ne réduise les opportunités pour les professionnels du secteur.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Logo Smartphone Hors-Sujet

Netflix veut racheter Warner Bros et prépare son offre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

replaced

Replaced : le superbe jeu indé cyberpunk a enfin une date de sortie

5 Déc. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

Longtemps attendu par les amateurs de jeux indépendants et d’univers rétro-futuristes, Replaced tient enfin sa date de sortie. Le...

Raccordement Fibre Optique

Fin des coupures fibre accidentelles : Orange, SFR et Bouygues déploient un outil commun

4 Déc. 2025 • 21:53
1 Internet

Orange, SFR et Bouygues Telecom annoncent la généralisation de l’outil « e-intervention », une initiative destinée...

Intelligence artificielle

L’Europe veut rattraper son retard dans l’IA avec des gigafactories

4 Déc. 2025 • 20:21
0 Hors-Sujet

L’Union européenne s’apprête à ouvrir officiellement la procédure d’appel d’offres pour ses futures...

Mark Zuckerberg Avatar Horizon Worlds

Meta prépare de grosses coupes budgétaires pour le métavers

4 Déc. 2025 • 19:10
0 Hors-Sujet

Meta s’apprête à réduire considérablement les ressources allouées à la construction du métavers, un...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 4 décembre (livraison avant Noël)

4 Déc. 2025 • 18:08
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 : l’écran n’est plus antireflet avec les protections standards

iPhone 17 : l’écran n’est plus antireflet avec les protections standards

5 Dec. 2025 • 7:45

image de l'article Apple annonce le départ de ses dirigeantes Lisa Jackson et Kate Adams

Apple annonce le départ de ses dirigeantes Lisa Jackson et Kate Adams

4 Dec. 2025 • 22:45

image de l'article tvOS 26.2 : Apple propose une 2e release candidate

tvOS 26.2 : Apple propose une 2e release candidate

4 Dec. 2025 • 22:22

image de l'article À Londres, Apple projette les sapins de Noël dessinés sur iPad

À Londres, Apple projette les sapins de Noël dessinés sur iPad

4 Dec. 2025 • 20:50

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site