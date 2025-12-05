TENDANCES
Netflix rachète Warner Bros et HBO pour 82,7 milliards de dollars
Hors-Sujet

Netflix rachète Warner Bros et HBO pour 82,7 milliards de dollars

5 Déc. 2025 • 14:10
1

Netflix a officialisé l’acquisition de Warner Bros Discovery, un accord historique qui regroupe les studios de cinéma et de télévision, HBO et le service de streaming HBO Max sous la même bannière. Le rachat en numéraire et en actions s’élève à 82,7 milliards de dollars, pour une valeur des capitaux propres de 72 milliards de dollars, et devrait être bouclée au troisième trimestre 2026.

Netflix Warner Bros Logos

Netflix promet de continuer la sortie des films au cinéma

L’accord intervient au terme de plusieurs semaines d’enchères serrées face à Paramount Skydance et à Comcast. Netflix avait d’abord obtenu des négociations exclusives avec Warner Bros Discovery concernant Warner Bros et HBO Max avant d’annoncer le rachat global du studio et de ses activités de streaming.

Chaque actionnaire de Warner Bros Discovery recevra à la clôture de l’opération 23,25 dollars en numéraire et 4,50 dollars en actions ordinaires Netflix par action détenue. Les conseils d’administration des deux groupes ont approuvé l’opération à l’unanimité.

Netflix affirme vouloir « maintenir les opérations actuelles de Warner Bros et s’appuyer sur ses forces », notamment la sortie de films en salles. Les accords existants prévoyant des sorties en cinéma jusqu’en 2029 restent en place. À court terme, HBO Max sera conservé comme service distinct, tandis que Netflix met en avant l’ajout des contenus HBO et HBO Max à son catalogue.

Selon la plateforme, « en ajoutant les vastes bibliothèques de films et de séries ainsi que les programmes HBO et HBO Max, les membres de Netflix disposeront d’un nombre encore plus important de titres de grande qualité parmi lesquels choisir ». L’entreprise y voit aussi un moyen « d’optimiser ses offres pour les consommateurs, en améliorant les options de visionnage et en élargissant l’accès aux contenus ».

Harry Potter, Games of Thrones et plus passent chez Netflix

Netflix anticipe entre 2 et 3 milliards de dollars d’économies annuelles à partir de la troisième année suivant la finalisation du rachat et prévoit un impact positif sur le bénéfice par action dès la deuxième année. Le groupe présente l’opération comme une opportunité d’« améliorer ses capacités de studio », d’augmenter significativement sa capacité de production aux États-Unis et de poursuivre la hausse des investissements dans les contenus originaux sur le long terme, avec la création d’emplois à la clé.

Netflix Logo Smartphone

Pour les deux entreprises, « cette acquisition réunit deux acteurs pionniers du divertissement, en combinant l’innovation, la portée mondiale et le service de streaming de référence de Netflix avec le siècle d’héritage de narration de classe mondiale de Warner Bros ». Des franchises et séries emblématiques comme Harry Potter, The Big Bang Theory, Les Soprano, Game of Thrones, Le Magicien d’Oz et l’univers DC vont ainsi être aux commandes de Netflix.

Netflix assure en outre que le rapprochement offrira « plus d’opportunités pour la communauté créative », en promettant « davantage de possibilités de travailler avec des propriétés intellectuelles appréciées, de raconter de nouvelles histoires et de toucher un public plus large que jamais ».

Des risques antitrust et inquiétudes à Hollywood

Le rachat reste suspendu à plusieurs étapes clés : la réalisation du projet de scission de Discovery Global, le feu vert des autorités de concurrence, l’approbation des actionnaires de Warner Bros Discovery et la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Netflix devra franchir l’obstacle d’un examen antitrust rigoureux aux États-Unis comme en Europe.

Le contrat prévoit une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars versée par Netflix à Warner Bros Discovery si l’opération échoue dans certaines hypothèses, notamment en cas de refus des régulateurs nationaux ou internationaux. Ce niveau de protection souligne l’incertitude qui entoure l’issue réglementaire.

Du côté d’Hollywood, plusieurs organisations professionnelles, dont la Directors Guild of America et l’association des exploitants de salles Cinema United, ont déjà exprimé leurs craintes. Elles redoutent que la prise de contrôle de Warner Bros par Netflix ne pénalise le secteur des salles de cinéma et n’accentue la concentration du pouvoir dans les mains du leader du streaming.

Netflix ne précise pas quel rôle, le cas échéant, pourrait jouer David Zaslav, l’actuel PDG de Warner Bros Discovery, une fois l’opération finalisée, alors qu’il était pressenti pour diriger l’entité Warner Bros autonome.

