Warner Bros. se sépare en deux entités distinctes : le streaming d’un côté, les chaînes câblées de l’autre

Warner Bros. Discovery (WBD) vient d’annoncer une importante restructuration qui scindera l’entreprise en deux entités distinctes d’ici la mi-2026. Cette nouvelle organisation vise à mieux positionner les divers actifs de la société pour garantir leur succès à long terme. Une entité baptisée « Streaming and Studios » regroupera Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO et HBO Max, consolidant ainsi les activités de production de contenus premium et de streaming. L’autre entité, « Global Networks », supervisera les activités télévisuelles et d’information traditionnelles, incluant CNN, TNT Sports, Discovery Plus, Bleacher Report ainsi que diverses chaînes Discovery à travers l’Europe.

Cette décision fait suite à une première réorganisation de WBD en décembre dernier et découle d’une volonté de séparer les activités de streaming (en forte croissance) de la division lourdement endettée des chaines câblées linéaires. Le CEO David Zaslav, qui dirigera la nouvelle entité « Streaming and Studios », précise que cette scission a pour objectif de donner à chaque unité une plus grande liberté stratégique ainsi qu’une meilleure flexibilité. Le directeur financier Gunnar Wiedenfels prendra la tête de « Global Networks », division qui détiendra d’ailleurs 20 % de la nouvelle société de streaming. Pour faciliter la transition, WBD a contracté un prêt à court terme de 17,5 milliards de dollars pour racheter une partie de sa dette actuelle estimée à 37 milliards.