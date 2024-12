Superman : la bande-annonce a atteint un record de vues pour DC et Warner Bros

La bande-annonce pour Superman, le film de James Gunn qui sortira en 2025, a comptabilisé 250 millions de vues lors du premier jour. Cela établit un record pour DC et Warner Bros.

C’est James Gun qui a annoncé la nouvelle dans un message sur les réseaux sociaux :

Krypto nous a vraiment ramenés chez nous : avec plus de 250 millions de vues et un million de messages sur les réseaux sociaux, Superman est officiellement la bande-annonce la plus vue et la plus commentée de l’histoire de DC et de Warner Bros. C’est grâce à vous tous : merci ! Nous vous sommes incroyablement reconnaissants et, surtout, nous sommes impatients de partager ce film avec vous en juillet. Joyeuses fêtes de fin d’année !