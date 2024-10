Superman : France 2 se loupe avec une bande-annonce générée par IA, le réalisateur James Gunn réagit

France 2 a fait une jolie bourde dans son JT de 20 heures en diffusant des extraits de la bande-annonce du prochain film Superman de James Gunn, prévu pour 2025. Mais il y a un problème : il n’y a pas de bande-annonce pour le moment. Les extraits diffusés ont été générés par intelligence artificielle.

Un fail de France 2 avec l’IA pour Superman

Les (supposées) images du film Superman de 2025 diffusées dans le JT de France 2 viennent en réalité d’une vidéo sur YouTube qui compte plus de 500 000 vues. La chaîne responsable de la vidéo a activé l’option sur YouTube qui précise que le contenu a été généré par IA. « Le son ou les images ont été modifiés de manière significative ou générés numériquement », peut-on lire.

Il se trouve que l’extrait du journal de 20 heures de France 2 est arrivé aux oreilles (et aux yeux) de James Gunn en personne. Le réalisateur a réagi sur X (ex-Twitter) avec trois emojis vomissant. Une personne lui a indiqué : « j’espérais que vous ne verriez jamais cela », ce à quoi il a répondu : « je le souhaite également ».

Il y a également d’autres réactions, dont Stéphane Ceretti, responsable des effets spéciaux sur le nouveau film Superman. « C’est la honte de faire un sujet avec des images volées ou créées par intelligence artificielle qui n’ont rien à voir avec notre film ! », dit-il.

Le compte X du JT de 20 heures de France 2 a depuis réagi en présentant ses excuses.

🔴 Ce week-end dans le #20h, nous avons malencontreusement diffusé de faux extraits de bande-annonce en souhaitant illustrer le prochain #Superman. Nous nous en excusons auprès de nos téléspectateurs et de l'équipe du film. — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 21, 2024

Superman de James Gunn, avec David Corenswet (et non Henry Cavill) dans le rôle-titre, sortira au cinéma le 9 juillet 2025. Et voici ci-dessous une image officielle, partagée par James Gunn.